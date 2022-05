Kontaktpause und Anwälte: Jimi Blue Ochsenknecht spricht über das Verhältnis zu Yeliz Koc

Yeliz Koc ist mal wieder nicht so gut auf ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht zu sprechen. Sie hat schwere Vorwürfe gegen den Promi-Sohn erhoben: Er würde die gemeinsame Tochter nicht sehen. Was ist da los? Jetzt erklärt sich der Ochsenknecht-Spross.

25. Mai 2022 - 20:34 Uhr | AZ

Yeliz Koc machte ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht Vorwürfe. Jetzt hat er reagiert. © BrauerPhotos