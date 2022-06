Knutsch-Auftritt von Fürstin Charlène mit Ehemann Albert: So lassen sie die Gerüchte verstummen

Öffentliche Zärtlichkeitsbekundungen sieht man bei Royals eigentlich eher selten. Umso überraschender, dass sich Fürstin Charlène und Fürst Albert jetzt knutschend vor Kameras gezeigt haben. Ist das eine Offensive gegen die anhaltenden Spekulationen um den Zustand ihrer Ehe?

Geht es nach den Gerüchten um die Ehe von Charlène und Albert von Monaco, ist die Liebe der beiden längst erloschen und die Fürstin bereits aus dem Palast ausgezogen. Doch jetzt zeigten sich die beiden Royals verliebt wie eh und je. Wollen sie damit etwa ihre Kritiker zum Schweigen bringen?

Charlène und Albert: Kuss-Offensive gegen Krisen-Gerüchte

Das monegassische Fürstenpaar ist am Mittwoch (22. Juni) nach Norwegen gereist, um die Ausstellung "Sailing the Sea of ​​Science" zu besuchen und sich mit der royalen Familie zu treffen. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Framm Museum in Oslo präsentierten sich Charlène und Albert ungewohnt innig und küssten sich sogar vor den Fotografen.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Trennung der Monaco-Royals gegeben. Demnach sollte Charlène bereits in der Schweiz leben und ihre Kinder nur noch in den Ferien sehen dürfen. Doch offenbar sind die Fürstin und Albert, zumindest den Bildern nach, noch immer schwer ineinander verliebt.

So verliebt hat man das Fürstenpaar von Monaco lange nicht gesehen. © IMAGO/Javad Parsa

Spekulationen um Ehe: Das sagen Charlène und Albert

Die Krisen-Gerüchte hatte Fürst Albert während der Genesungspause seiner Ehefrau wiederholt dementiert. Auch Charlène erklärte nach ihrem öffentlichen Comeback, die Ehe sei intakt. "Albert hat mich sehr unterstützt, wir haben diese bösartigen Artikel gemeinsam besprochen und er hat alles getan, um mich und unsere Kinder zu schützen", sagte sie dazu.

Mit ihrem aktuellen Knutsch-Auftritt könnte das monegassische Fürstenpaar jetzt einen Schlussstrich unter die ständigen Spekulationen um eine mögliche Trennung gezogen haben. Vielleicht werden Kritiker jetzt aber noch mehr angestachelt und beobachten Charlènes und Alberts Verhalten in der Öffentlichkeit noch genauer.