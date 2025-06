Klima-Event in London: Prinz William kündigt Brasilien-Reise an

Bei einem Klimaschutz-Event in London macht Prinz William seine erste Brasilien-Reise jetzt offiziell. Sein Earthshot Prize findet diesen Herbst in Rio de Janeiro statt - natürlich wird auch der britische Thronfolger vor Ort erwartet. Ob Prinzessin Kate ihn begleiten wird, ist noch unklar.

Prinz William (43) hat am Dienstag bei einem Auftritt in London seine erste Brasilien-Reise offiziell bestätigt. Während des "Leading with Impact"-Events im Rahmen der aktuellen London Climate Action Week verkündete der britische Thronfolger, dass er diesen Herbst nach Rio de Janeiro fliegen wird, um dort den Earthshot Prize zu verleihen.

"Ich freue mich darauf, diesen Herbst zum ersten Mal nach Brasilien zu reisen", erklärte William britischen Medienberichten zufolge vor den anwesenden Klimaschutz-Experten, Philanthropen und Geschäftsleuten. Die Zeremonie seiner Umweltauszeichnung wird in diesem Jahr im Museu do Amanhã in Rio de Janeiro stattfinden.

Workshop mit den Finalisten

Bevor William seine Brasilien-Ankündigung machte, nahm er sich für die Earthshot-Prize-Finalisten Zeit. In einem Workshop erfuhr der Prinz aus erster Hand, welche Fortschritte die Umwelt-Innovatoren im vergangenen Jahr gemacht haben. Michael Bloomberg (83), Geschäftsmann und ehemaliger Bürgermeister von New York City, begrüßte William persönlich bei der Veranstaltung.

Der von William 2020 ins Leben gerufene Earthshot Prize ist eines der Herzensprojekte des Sohnes von König Charles III. (76). Jeder der fünf jährlichen Gewinner erhält eine Million Pfund (ca. 1,2 Mio. Euro), um seine Klimaprojekte voranzutreiben. Auch in diesem Jahr konnte William namhafte Botschafter für seinen Umweltpreis gewinnen. Dazu zählen unter anderem Hollywoodstar Cate Blanchett, Model Heidi Klum, Brasiliens Fußball-Legende Cafu oder Ex-England-Kapitän David Beckham.

Die Wahl Brasiliens als Gastgeberland ist dabei alles andere als zufällig. Die Zeremonie findet kurz vor dem UN-Klimagipfel COP30 statt, der im November ebenfalls in Brasilien abgehalten wird. Nach London, Boston, Singapur und Kapstadt ist Rio de Janeiro die erste südamerikanische Stadt, die die Veranstaltung ausrichtet.

Begleitet Prinzessin Kate William nach Brasilien?

Die britischen Medien beschäftigt nach der Bestätigung von William vor allem eine Frage: Wird Prinzessin Kate (43) ihn nach Brasilien begleiten? Die Hinweise sprechen laut Beobachtern aktuell eher dagegen. Angesichts ihrer derzeitigen schrittweisen Rückkehr zu ihren royalen Pflichten nach ihrer Krebserkrankung scheint eine Fernreise nach Südamerika demnach wenig wahrscheinlich.