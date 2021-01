Klare Worte von Wendlers Ex-Manager: "Er wird nie wieder Geld verdienen"

Nach dem letzten Skandal von Michael Wendler meldet sich sein ehemaliger Manager Markus Krampe zu Wort und zieht ein vernichtendes Fazit: "Michael Wendler wird nie wieder auf einer Bühne stehen."

Während viele Menschen sprachlos auf die neuesten Äußerungen von Michael Wendler reagieren, findet sein Ex-Manager klare Worte für den Schlagersänger. "Das ist ein Ding, das nicht mehr zu toppen ist, was auch nicht mehr zu reparieren ist", sagt Krampe im Interview mit der "Bild".

Wendler wird nach KZ-Vergleich aus Öffentlichkeit verschwinden

Gemeint ist hier der geschmacklose KZ-Vergleich von Michael Wendler auf seinem Telegram-Kanal. Am Donnerstag wehrte sich der Schlagersänger mit einem Statement auf Instagram gegen die Vorwürfe. Doch seine Zeit in der Öffentlichkeit sei nach diesem Vorfall endgültig vorbei, meint Krampe.

Genau das sei schon immer die "Wendler-Masche" gewesen, wie sein Ex-Manager es beschreibt: "Immer, wenn irgendwas war, erstmal groß auf den Busch klopfen und wenn dann die Aufmerksamkeit groß war, zurückrudern." Diesmal schient die Strategie aber nicht aufzugehen. Auch RTL hat jetzt reagiert und Michael Wendler aus den bereits fertig produzierten DSDS-Sendungen herausgeschnitten.

"Michael Wendler wird nie wieder auf einer Bühne stehen"

"Ich erkenne ihn eigentlich nicht wieder", sagt Krampe bei "Bild". Er glaube nicht, dass Michael Wendler sich der Tragweite seiner Aussagen bewusst ist, so die Einschätzung seines ehemaligen Managers. "Michael Wendler wird nie wieder irgendwo auf einer Bühne stehen, nie wieder in einer Fernsehsendung sein und er wird nie wieder Geld verdienen."

Wie lange sein Instagram-Kanal noch existiert, sei fraglich, so Krampe. Damit würde Wendler dann nur noch sein Telegram-Kanal bleiben. Bei seiner Aussage habe sich der Wendler in ein Feld begeben, "wo er überhaupt nicht geschichtlich bewandert ist und einfach mal was rausgehauen hat". Krampes Meinung nach wird es jetzt auf jeden Fall erstmal ruhig um Michael Wendler werden und "da sind auch viele Leute froh".