Gibt es einen Nachfolger für Michael Wendler bei DSDS 2021?

Nach einem fürchterlichen KZ-Vergleich reagiert RTL, der TV-Sender hat sich endgültig von Michael Wendler getrennt! Er wird aus allen restlichen Folgen von DSDS als Juror rausgeschnitten. Kommt jetzt ein Nachfolger und eine neue DSDS-Jury?

RTL hat endgültig genug von Michael Wendler (48). Wie der Sender am Mittwoch (6. Januar) in einer Pressemitteilung bekannt geben hat, wird der Schlagersänger aus den verbliebenen bereits abgedrehten Folgen der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" herausgeschnitten. Zuvor hatte Wendler behauptet, eine am Dienstag (5. Januar) von Bund und Ländern festgelegte Corona-Schutzmaßnahme würde Zustände wie in Konzentrationslagern schaffen.

Er hat eine rote Linie überschritten

Der Sender erklärte, "sich klar und eindeutig von den aktuellen Äußerungen Michael Wenders" zu distanzieren, "in denen er die gestern festgelegten Lockdown-Maßnahmen [...] in national-sozialistischen Kontext setzt". RTL-Geschäftsführer Jörg Graf (54) sagte: "Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste." In Zeiten, in denen es darum gehe, "durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen", werde RTL "nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren".

RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer , Wendler habe mit seinem Vergleich eine rote Linie überschritten. Der 48-Jährige hatte auf seinem Kanal in der Nachrichten-App Telegram zur Begrenzung des Bewegungsradius von 15 Kilometern für Bewohner von Hotspots geschrieben: "KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!" Später hatte er in einer Instagram-Story versucht, zurückzurudern, und behauptet, mit "KZ" sei "Krisenzentrum" gemeint gewesen.

RTL und Michael Wendler gehen seit Oktober getrennte Wege

RTL und Michael Wendler hatten ihre Zusammenarbeit im vergangenen Herbst beendet. In den bereits abgedrehten 13 Casting-Folgen von "DSDS" war der Schlagersänger dennoch zu sehen, die erste flimmerte am Dienstagabend (5. Januar) über die TV-Bildschirme. Bevor die Ausstrahlung der nächsten Folge am Samstag (9. Januar) ansteht, wird die verantwortliche Produktionsfirma alle Szenen mit dem Juror entfernen, "selbst wenn dabei für die Zuschauer sichtbare, dramaturgische Lücken entstehen", so RTL.

Neue Jury für DSDS? Kommt ein neuer Juror für Michael Wendler?

Nachdem Michael Wendler nach den Aufzeichnungen der 13 Casting-Folgen hingeworfen hatte und nach Florida geflohen ist, drehte man den Recall und die restlichen Folgen mit den drei Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer ab. Nach derzeitigem Stand habe sich das bewährt. Auch in den anstehenden Live-Shows soll die DSDS-Jury aus Bohlen, Kelly und Singer bestehen. RTL und die Produktionsfirma haben keinen Wendler-Nachfolger gesucht.