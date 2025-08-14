Prinz Harry und Herzogin Meghan haben zwei gemeinsame Kinder: Archie und Lilibet. Nun steht für die Familie Sussex eine große Veränderung bevor. Eine Reporterin enthüllt nun nämlich exklusive Dokumente – und die lassen einiges über das Leben der abtrünnigen Royal-Familie erahnen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry suchen offenbar nach einer neuen Nanny für ihre beiden Kinder.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) haben Großbritannien im Jahr 2020 den Rücken gekehrt und sich in Kalifornien niedergelassen. Ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) wachsen damit fernab der britischen Königsfamilie auf. Allzu viel weiß man nicht über deren Leben hinter verschlossenen Türen – doch nun werden Dokumente publik, die ganz neue Details über die Familie von Sussex preisgeben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Neue Nanny gesucht

Wie die US-amerikanische Reporterin Kinsey Schofield in ihrem enthüllt, bemühen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan derzeit angeblich um eine neue Nanny für Archie und Lilibet. Die Reporterin zitiert aus einer Stellenanzeige, in der die Sussexes nach einer Betreuungsfachkraft für "zwei aufgeweckte, gutherzige Kinder" zu suchen scheinen.

Mehrere Details lassen zumindest darauf schließen, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan hinter der Jobanzeige stecken: Ihr Wohnort Montecito, der Standort des Anwesens unmittelbar am Strand, zwei Familienhunde sowie die Tatsache, dass die neue Nanny eine Vorgängerin ablösen wird, die diese Position fünf Jahre lang innehatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neue Nanny im Hause Sussex: "Bei neuen Meilensteinen begleiten"

Wie Kinsey Schofield aus der Stellenanzeige zitiert, würde die Arbeit mit Archie und Lilibet 50 Stunden die Woche sowie folgende Aufgaben umfassen: Bei den morgendlichen und abendlichen Routinen sowie beim Bringen und Abholen der Kinder von der Schule helfen. Außerdem solle die neue Nanny die Wäsche der Kinder waschen, ihre Zimmer "aufräumen", ihre Spielverabredungen und außerschulischen Aktivitäten koordinieren und "bei Bedarf" beim Zubettbringen und Baden helfen. Kinsey Schofield erklärt weiter, dass die Nanny Archie und Lilibet "bei neuen Meilensteinen wie Schwimmen, Radfahren, Lesen und Schreiben" begleiten solle.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben offenbar genaue Vorstellungen von einer guten Nanny. © imago/Zuma Press Wire

Insider verrät: So läuft der Bewerbungsprozess bei Prinz Harry und Herzogin Meghan

Zuletzt verrät Kinsey Schofield, exklusive Informationen aus Insiderkreisen erhalten zu haben. Die verantwortliche Agentur hinter der Stellenanzeige soll der Reporterin erzählt haben, dass die Kandidaten mehrere Vorstellungsgespräche durchlaufen würden, bevor sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen müssten.

Obwohl die Agentur den Kandidaten zunächst nicht mitteilen dürfe, dass sie sich für eine Stelle bei Prinz Harry und Herzogin Meghan bewerben, würde man sie zu einem bestimmten Zeitpunkt darüber informieren, damit sie sich auf das Treffen mit dem berühmten Paar vorbereiten können. Aber angeblich sollen die Kandidaten dennoch überrascht reagieren, sobald sie die Sussexes persönlich treffen, wie Kinsey Schofield behauptet.