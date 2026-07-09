Sonnengeküsste Haut gilt für viele als Schönheitsideal. Doch trotz wachsender Aufmerksamkeit für Skincare-Routinen wird die Gefahr durch UV-Strahlung nach wie vor häufig unterschätzt. Heidi Klum schreitet jetzt bei ihrer Tochter Leni ein. Und die Münchner Beauty-Doc Dr. Luise Berger betont die Bedeutung täglichen Sonnenschutzes.

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Blieb zu lange in der Sonne: Leni Klum mit gerötetem Dekolleté

Leni Klum (22) präsentiert sich auf Instagram mit einer Freundin im Bikini. Das gerötete Dekolleté des Models bleibt dabei nicht unbemerkt.

Heidi Klum warnt vor Sonnenbrand

Sogar Mutter Heidi Klum (53) zeigt sich besorgt und reagiert öffentlich. Das Supermodel kommentiert Lenis Sonnenbrand-Foto: "Mehr Sonnencreme bitte, Mädchen." Für diesen gutgemeinten Tipp trudeln viele Likes und positive User-Kommentare ein.

Leni ist die älteste Tochter von Heidi Klum © imago / MediaPunch

Zustimmung auch von Münchner Beauty-Doc Luise Berger

Zustimmung gibt es von der Münchner Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. Luise Berger, selbst Mutter einer erwachsenen Tochter, die Heidis Kommentar mit drei Applaus-Emojis würdigte.

Dr. Luise Berger arbeitet und lebt in München © Sabina Radtke

"Tanmaxxing": Bedenklicher Trend

Für Dr. Berger ist die Botschaft wichtig: Gerade der Trend zum sogenannten "Tanmaxxing" sei bedenklich, denn UV-Strahlung beschleunige die Hautalterung und erhöhe das Hautkrebsrisiko. Ihr Rat: "Täglich Sonnenschutz mit LSF 30, besser 50 – und die intensive Mittagssonne möglichst meiden."

"Tanmaxxing" beschreibt den Versuch, das eigene Aussehen durch gezielte Bräune zu optimieren. Anhänger des Trends setzen dabei auf Methoden wie Sonnenbaden oder Solarium, weil sie gebräunte Haut als attraktiver oder definierter wahrnehmen. Dermatologen und Hautpflege-Experten warnen jedoch davor, dass UV-Strahlung die Haut schädigt und schneller altern lässt.

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