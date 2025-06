Beauty-Boss mit 18: Münchnerin macht Abi mit 0,8 und wird Chefin ihrer Promi-Mutter

Chef mit 18? Eleonora Berger macht’s möglich! Mit einem Abischnitt von 0,8 und jeder Menge Ehrgeiz startet die Münchnerin jetzt voll durch – und übernimmt die Geschäftsführung der Kosmetikfirma ihrer Mutter, der prominenten Ärztin Dr. Luise Berger. Die junge Powerfrau hat große Pläne. Jetzt ist Eleonora Berger die Chefin – und Mama arbeitet für sie.

Generationswechsel mit Signalwirkung: Mit gerade einmal 18 Jahren übernimmt Eleonora Berger die Geschäftsführung der Effect & Result GmbH – und damit das Ruder über die Kosmetikmarke Doc Berger Effect. Mutter Dr. Luise Berger hatte diese aufgebaut. Die 48-Jährige zählt zu den bekanntesten deutschen Schönheits-Docs. Promis, darunter FC-Bayern-Spielerfrauen, zählen zu ihren treuen Kundinnen.

Was wie eine klassische Nachfolgeregelung klingt, ist in Wahrheit eine Ausnahmegeschichte. Denn Eleonora ist nicht nur eine der jüngsten Geschäftsführerinnen Deutschlands – sie ist ab sofort auch Chefin ihrer eigenen Mutter.

Eleonora Berger: Frühe Reife und klare Ziele

Schon mit 16 legte Eleonora Berger ihr Abitur in München mit einem Notendurchschnitt von 0,8 ab – ein Wert, der selbst unter Hochbegabten Seltenheitswert hat. Anschließend begann sie ein Studium im Fach Management & Technology an der TU München, entschloss sich aber nach drei Semestern, dieses zugunsten der unternehmerischen Verantwortung in der Familienfirma zu beenden.

"Ich wurde über Jahre hinweg gemobbt und ausgegrenzt. Warum? Einfach, weil ich anders war“, sagt Eleonora Berger in " " rückblickend über ihre Schulzeit. Alkohol, Partys, Zigaretten – daran hatte sie nie Interesse. Stattdessen: Ehrgeiz, Neugier, Disziplin. Und ein klarer Fokus auf das, was sie heute mitbringt: unternehmerisches Denken und ein Gespür für gesellschaftliche Themen.

Mutter-Tochter-Team auf Augenhöhe

Die Effect & Result GmbH vertreibt medizinisch fundierte Wirkstoffkosmetik unter dem Label Doc Berger Effect. Luise Berger, renommierte Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie, bleibt als Entwicklerin und medizinische Expertin an Bord. Tochter Eleonora übernimmt hingegen die Leitung – von Markenstrategie über Kommunikation bis hin zur Teamführung und dem nachhaltigen Ausbau des Geschäfts.

Bemerkenswert: Mutter und Tochter halten je 50 Prozent der Firmenanteile. Entscheidungen werden im engen Austausch getroffen. "Wir begegnen uns auf Augenhöhe", so Eleonora. Die Mutter sei nicht nur ihre engste Vertraute, sondern auch ihr Vorbild. "Sie hat mich allein großgezogen, während sie gleichzeitig in der Facharztausbildung war und Nachtdienste machte. Das hat mir gezeigt: Mit Leidenschaft und Disziplin ist alles möglich."

Unternehmerin mit künstlerischer Vision

Neben dem Aufbau der Kosmetikmarke verfolgt die 18-Jährige auch eine künstlerische Mission: Kunst, Film und Literatur sind für sie Mittel, um gesellschaftliche Themen sichtbar zu machen. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit für das "Anderssein" schaffen – etwa in Form von Ausstellungen oder filmischen Projekten. Namen wie Marina Abramović oder JR nennt sie als Wunsch-Kollaborationspartner.

Eleonora Berger: Mehr als nur Nachfolge

Eleonora Berger steht exemplarisch für eine neue Generation von Unternehmerinnen: jung, ambitioniert, ideenreich – und bereit, neue Wege zu gehen. Dass sie in ihrem Alter bereits ein Unternehmen führt und zugleich kreative Visionen verfolgt, macht sie zu einer spannenden Figur in der deutschen Gründerszene.