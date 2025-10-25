Roncalli-Chef Bernhard Paul und seine Tochter Lili Paul-Roncalli bringen ihr neues Zirkus-Programm "ARTistART" ins Münchner Werksviertel. Viele VIPs ließen sich bei der Premiere am Freitag blicken. Und ein bestimmter Schauspieler kam in überraschender Begleitung zum Event.

Lampenfieber? "Hat man, oder hat man nicht." Bernhard Paul (78) hat es jedenfalls nicht – kein einziges Mal in 50 Jahren, seit er mit Roncalli in der Manege steht. Das bekräftigte der Direktor und Gründer des Circus Roncalli bei der Premiere seines neuen Programms "ARTistART" am Freitag (24. Oktober) im Münchner Werksviertel. Zu diesem Anlass konnte die Unterhaltungslegende auch wieder einige prominente Roncalli-Freunde begrüßen, die dem Zirkus schon seit Jahren die Treue halten. Welche Stars waren anwesend?

Promi-Auflauf im Werksviertel: Christian Neureuther kommt mit "drei von fünf Enkeln"

Unter anderem durfte Bernhard Paul Skirennläufer-Legende Christian Neureuther (76) begrüßen. Er kam am Freitag mit "drei von fünf Enkeln", wie er der AZ erzählt. "Zirkus ist mit eine der schönsten Gelegenheiten, mit Enkeln einen Ausflug zu machen, denn das vergessen sie nie", schwärmt der Vater von Felix Neureuther. "In unseren aktuellen Zeiten brauchen wir visionäre Menschen, um uns weiterzubringen. Und Bernie Paul ist ja ein Paradebeispiel dafür", so der 76-Jährige. Ähnlich sieht das Schauspieler Michael Brandner (73, "Hubert ohne Staller"), der am Freitag mit der gesamten Familie zum Zirkus kam. Tiere vermisse er bei Roncalli überhaupt nicht: "Das war damals ein großartiges Ereignis, als sie plötzlich in der Manege erschienen sind und etwas ganz anderes gemacht haben."

Circus-Theater Roncalli: Schauspieler Michel Guillaume nach Liebes-Aus in weiblicher Begleitung

Auch Schauspielerin Julia Kent (64) und Ehemann Jakob Rothmeier waren am Freitag unter den Gästen im Zirkuszelt: "Roncalli ist immer ein ganz besonderer Zauber. Wir kommen schon immer gerne her, genauso wie unsere drei Kinder", sagt die Münchnerin, die passend zur Premiere im feierlichen Pailletten-Kleid erschien. Als bekennender Roncalli-Fan outete sich auch Schauspieler Michel Guillaume (58) am Freitag vor der AZ. Der "SOKO München"-Star ist erst seit wenigen Monaten, nach 18 gemeinsamen Ehejahren, von seiner Frau Georgia getrennt (die AZ berichtete) und war am Freitag überraschend in weiblicher Begleitung unterwegs. Eine neue Liebe? "Nein, nur meine Begleitung, weil wir beide den Zirkus so mögen", sagt der 58-Jährige, der momentan auf großer Theater-Tournee ist.

Michaela May, Sepp Maier und Uschi Ackermann: Stars im Zirkusfieber

Ebenfalls unter den Zirkusgästen am Freitag waren Alice und Ellen Kessler, Feinkost-König Michael Käfer und seine Frau Clarissa, der österreichische Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, Ottfried Fischer und seine Gattin Simone Brandlmeier, das Schauspiel-Vater-Sohn-Gespann Friedrich und Max von Thun, Moderator Fritz Egner, die Schauspielerinnen Jutta Speidel (71) und Michaela May (73), Moderatorin Carolin Reiber, Torwart-Legende Sepp Maier (81) und seine Frau Monika Roth, Käfer-Witwe Uschi Ackermann und viele mehr.

Und die Gäste sollten nicht enttäuscht werden: Bernhard Paul vereint in seinem neuen Programm, das zuvor unter anderem schon in Frankfurt und Bonn gastierte, Weltklasse-Artisten aus 40 Nationen mit einer guten Portion Humor. Und auch drei Clowns, die nicht nur die Kinder im Publikum zum Lachen bringen, sind Teil des Zirkus-Spektakels – eine Hommage an die Kunstwelt.

"Let's Dance"-Gewinnerin mit besonderem Auftritt

Für besondere Begeisterung sorgte zudem der Auftritt der Tochter des Zirkus-Gründers, "Let's Dance"-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (27), die sich bei ihrer artistischen Darbietung etwa von Künstler Salvador Dali inspirieren ließ. Mit dem neuen Programm wird das weiß-blaue Roncalli-Zelt noch bis zum 7. Dezember im Münchner Werksviertel gastieren.