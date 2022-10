Keine Hofdamen für die Königsgemahlin: Camilla bricht royale Tradition

Anders als die verstorbene Queen Elizabeth II. möchte Königsgemahlin Camilla keine Hofdamen. Sie will zeitgemäßer sein.

Einen Monat ist es her, dass Queen Elizabeth II. gestorben ist und ihr Sohn Prinz Charles zu König Charles III. wurde. Nicht nur hat die britische Monarchie ein neues Oberhaupt, auch einige andere Dinge haben sich verändert. Und das wird wohl auch in Zukunft so weitergehen.

Wie nun berichtet wird, will auch Königsgemahlin Camilla manche Dinge anders machen als ihre verstorbene Schwiegermutter und deren Vorfahren. So möchte die 75-Jährige auf Hofdamen verzichten und bricht damit mit einer jahrhundertealten royalen Tradition.

Royals: Schmaleres Königshaus, weniger Personal

Nicht nur das Königshaus soll in Zukunft verschmälert werden, auch das Personal soll weniger werden. König Charles soll 100 Mitarbeiter entlassen wollen. Und auch Camilla finde, dass neue Zeiten anstehen, berichtet die " ". Statt neuer Hofdamen soll ihr aktuelles Personal die Aufgaben als Camillas Begleiter erfüllen.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. hatte zum Zeitpunkt ihres Todes sieben Hofdamen, die mehr als 60 Jahre lang an ihrer Seite waren. Ihre Aufgaben: Die Queen bei öffentlicher und persönlicher Kommunikation unterstützen, den royalen Alltag organisieren, die Königin zu Terminen begleiten, Blumen entgegennehmen und private Feiern organisieren. Auch als Informantinnen im Palast sollen sie agiert haben.

Bezahlt wurden die Hofdamen aber nicht – bei ihnen handelte es sich fast ausschließlich um Adelige, die selbst genug Geld hatten, um der Krone ohne Lohn zu dienen.

Camilla will zeitgemäßer sein

Doch diese Tätigkeit soll nun Geschichte sein. Eine namentlich nicht genannte Quelle erklärte der "Daily Mail", Camilla habe seit ihrer Heirat mit Charles im Jahr 2005 zwei Privatsekretärinnen, die sich um all die Angelegenheiten kümmern. Zwar habe sich für sie in den letzten Wochen, da sie jetzt Königsgemahlin ist, vieles geändert, dennoch wolle Camilla ihre bisherige Arbeitsweise beibehalten und daher keine Hofdamen an sich binden.

Der Royal-Insider: "Die Königsgemahlin will die Dinge ein bisschen anders machen. Sie hat viele Freunde, auf die sie sich verlassen kann, sollte sie doch mal Hilfe brauchen. Sie denkt, das ist zeitgemäßer."