Keine "Fridays for Future"-Gäste bei "hart aber fair": Liegt's an Louis Klamroths Freundin Luisa Neubauer?

Am vergangenen Montag war bei "hart aber fair" das Hauptthema die Klima-Wende. Doch unter den Gästen fanden sich keine Vertreter von "Fridays for Future" oder "Die letzte Generation" wieder. Liegt das an der Beziehung von Moderator Louis Klamroth zu Luisa Neubauer? Die ARD hat reagiert und die Auswahl der Gäste gegenüber der AZ erklärt.

23. März 2023 - 12:21 Uhr | AZ

Luisa Neubauer und Louis Klamroth sind ein Paar. © Kappeler/Skolimowska/dpa