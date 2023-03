Christine Neubauer spricht über ihr spätes Liebes-Glück: "Ein großes Geschenk"

Die Schauspielerin und gebürtige Münchnerin ist sich ihres Glücks bewusst: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, basierend auf einer großen Liebe."

Christine Neubauer und José Campos am Rande der Premiere des Theaterstücks "Eine Mutter... zwei Töchter..." in der Komödie im Bayerischen Hof.

München - Christine Neubauer und José Campos sind knapp zwölf Jahre ein Paar – und wenn man der Schauspielerin so zuhört, dann haben die beiden sich gefunden.

Christine Neubauer und José Campos: Stadtwohnung in Palma statt Villa mit Pool

Noch bis Ende April steht Christine Neubauer in dem Theaterstück "Eine Mutter... Zwei Töchter..." in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne. In München, in ihrer früheren Heimat. Dort, wo sie lange mit Ehemann und Kind lebte.

Mittlerweile wohnt die Schauspielerin auf Mallorca mit ihrem neuen Partner José Campos zusammen. Anders als viele andere Prominente lebt das Paar nicht in einer Villa mit Pool, sondern in einer Stadtwohnung in Palma.

Christine Neubauer und José Campos: Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe"

"Wir sind beide sehr bodenständig“, erklärt die Schauspielerin im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Sie ergänzt: "Und wenn wir im Sommer baden wollen, gibt es genug Strände hier auf der Insel."

Über das Miteinander mit dem chilenischen Fotografen sagt die 60-Jährige: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, basierend auf einer großen Liebe."

Es gebe schon auch mal Diskussionen, aber die würden nie die "tiefen Gefühle füreinander" berühren, erzählt Christine Neubauer in dem Interview: "Wir sind seit vielen Jahren sehr glücklich zusammen und uns dessen täglich sehr bewusst. Diese späte Liebe ist einfach ein großes Geschenk, mit dem wir behutsam umgehen."