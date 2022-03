Kehren Meghan und Harry zurück, wenn Charles König wird?

Nach ihrem Umzug in die USA wirkte es eigentlich nicht, als würden Harry und Meghan je nach Großbritannien zurückkehren - ein Insider denkt, dass sich das in Zukunft jedoch ändern könnte.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben 2020 ihre royalen Pflichten abgegeben und wohnen mittlerweile in Montecito in Kalifornien. Tom Quinn, Autor des Buches "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle" denkt jedoch, dass das Paar möglicherweise plant, in den Schoß der royalen Familie zurückzukehren.

Werden Harry und Meghan "Teilzeit-Royals"?

Wie der Autor behauptet, könnten Prinz Harry und Meghan Markle hoffen "dass sie als Teilzeit-Royals wieder nach Großbritannien zurückkehren können", sobald Charles König wird. Grund hierfür sei, dass Prinz Charles eher ein "Modernisierer" sei als die Queen, berichtet " ".

Wie der Autor weiter erklärt, wollten Harry und Meghan ursprünglich finanziell unabhängig sein, aber trotzdem noch als Mitglieder der "Firma" agieren. Queen Elizabeth wäre damit jedoch nicht einverstanden gewesen. "Meghan und Harry denken, wenn die älteren Royals sterben - in anderen Worten, Elizabeth - und Charles König wird, wäre es ihnen möglich, zurückzukehren und die Teilzeit-Royals zu werden, die sie ursprünglich sein wollten", soll ein anonymer "Insider" Quinn erzählt haben.