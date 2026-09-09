Kaulitz-Brüder haben Wetten, dass..?"-Bettelei satt: "Hört auf"

Das Los soll entscheiden, wer am 5. Dezember Teil des "Wetten, dass ..?"-Studiopublikums sein darf. Die Moderatoren Bill und Tom Kaulitz wollen nicht nach Karten gefragt werden, wie sie in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills" betonen.

Wer Tickets für das "Wetten, dass ..?"-Comeback ergattern will, kann von 19. Oktober bis 23. Oktober beim ZDF sein Glück versuchen. Wenige Tage später soll das Los entscheiden, welcher der Ticket-Bewerber am 5. Dezember tatsächlich im Publikum vor Ort sitzen wird. Davon, die Moderatoren Bill und Tom Kaulitz selbst nach Karten zu fragen, raten die beiden Brüder in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills" jedoch eindringlich ab.

Tickets für die neue "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz

"Wir haben Freikarten", verrät Bill Kaulitz. "Jetzt hör auf", fällt ihm sein Bruder ins Wort, "da melden sich noch viel mehr Leute." Es handle sich um "ganz wenige" Exemplare, stellt Tom klar. Und die, ergänzt Bill, seien "natürlich heiß begehrt. Ich habe ganz viele, die an meiner Tür kratzen und sagen: Ich möchte!"

Weiter erklärt der Tokio-Hotel-Frontmann: "Alle kriegen wir nicht, Leute, ich kann euch das nur sagen. Also auf keinen Fall." Die Freikarten seien "natürlich beliebt ohne Ende und die sind eigentlich alle vergeben", erklärt der 37-Jährige. Auch Tom betont: "Und das ist für Friends und Family - und die kriegen wir gerade noch so unter." Der Ehemann von Heidi Klum nennt zudem den Grund für die geringe Freikarten-Anzahl: "Wir kommen in der Nahrungskette beim ZDF ja ganz weit unten." Er mahnt: "Bitte hört auf, euch bei uns zu melden!"

"Ich hab mit dir seit 100 Jahren nicht mehr gesprochen"

Der Appell richtet sich jedoch nicht nur an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, sondern auch an das private Umfeld der beiden Musiker. "Bei mir haben sich aber auch Leute gemeldet, wo ich denke: Alter, ich hab' mit dir seit 100 Jahren nicht mehr gesprochen, und jetzt kommst du und sagst so: Ey übrigens, meine Family und ich würden super gern zu 'Wetten, dass ..?' kommen", schildert Bill und erklärt nicht frei von Sarkasmus: "Wo ich denke: Ja, genau - also hallo erst mal, mein Name ist Bill, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört - aber klar, komm doch mit deiner ganzen Familie zu 'Wetten, dass ..?'. Also sorry!"

"Wetten, dass ..?" kehrt am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Nachdem sich Thomas Gottschalk im November 2023 nach 36 Jahren aus der Kult-Show verabschiedet hatte, übernehmen nun, vorerst einmalig, Tom und Bill Kaulitz. Aufgezeichnet wird die Live-Sendung in Halle an der Saale.