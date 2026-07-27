Katzenberger-Ehemann Lucas Cordalis: "Bin mit Helene Fischer durch die Gegend getingelt"

Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger schweben nach wie vor auf Wolke sieben. Doch der Schlagerstar offenbart jetzt Schwärmereien für Helene Fischer. Wo es zum Treffen gekommen ist...

Mit ihrer lang ersehnten "360° Stadion Tour" war Helene Fischer (41) wieder in aller Munde. Seit Jahren zählt die gebürtige Russin zu den ganz Großen im Schlagergeschäft – und gilt heute sogar als die erfolgreichste Künstlerin Deutschlands. Doch auch Fischer hat mal klein angefangen. Ihren ersten TV-Auftritt hatte die Blondine 2005 in einer von ihrem Ex Florian Silbereisen moderierten Sendung. An ihrem Ruhm musste sie hart arbeiten. Anfangs klammerte sich Fischer hierfür an bereits erfolgreiche Kollegen.

Schlagerstar Lucas Cordalis: Mit Helene Fischer "durch die Gegend getingelt"

"Wir waren mal auf Tour, mein Dad und ich, und uns wurde eine junge Künstlerin mitgegeben, dass wir die ein bisschen mit aufbauen. Mit der sind wir dann auch eine Woche durch die Gegend getingelt, so von Shoppingmall zu Shoppingmall", meint Schlagerstar Lucas Cordalis (58) im Podcast " ". Der Mann von Daniela Katzenberger verrät stolz: "Das kam sehr gut an, denn es war Helene Fischer. Es war Helene Fischer, als die noch kein Mensch kannte." Der Sänger und sein berühmter Vater Costa Cordalis (†) seien demnach mit der heutigen Schlagerkönigin beruflich unterwegs gewesen. Auf einer früheren Tour kam es also zum Treffen.

"Wenn du niemand bist, stehen da höchstens drei Leute"

Fischers Team habe es für eine gute Idee empfunden, die damals noch unbekannte Künstlerin an die Seite des Vater-Sohn-Duos zu stellen. "Die haben die uns mitgegeben, weil bei uns die Hütte voll war. [...] Da waren immer so tausend oder 1.500 Leute in irgendwelchen Shoppingmalls. Und dann hat [Fischers, d. R.] Plattenfirma gesagt: 'Du gehst jetzt mit denen, dann triffst du zumindest auf ein Publikum. Weil sonst, wenn du niemand bist, stehen da höchstens drei Leute." Demnach scheint auf Fischers Seite die Hoffnung groß gewesen zu sein, vom Erfolg der Kollegen profitieren zu können.

Die Promi-Kinder Achim Petry, Joelina Drews und Lucas Cordalis haben einen eigenen Podcast, in dem sie über ihr Berufs- und Privatleben reden. © imago/STAR-MEDIA

Mann von Daniela Katzenberger schwärmt von Helene Fischer: "Ich hätte sie genommen"

Lucas Cordalis kann von Helene Fischer nur schwärmen: "Das ist super gewesen, sie ist natürlich ein Riesen-Talent. Ich fand sie damals auch schon gut übrigens." Doch nicht nur aus beruflicher Sicht habe der Promi-Sohn viel von der hübschen Blondine gehalten. Das bemerken auch Cordalis' Podcast-Partner Achim Petry und Joelina Drews, die dem 58-Jährigen Details entlocken wollen. "Lucas, erzähl uns bitte, wie gut du Helene Fischer damals fandest", so Achim Petry lachend. Cordalis zeigt sich ehrlich und offenbart: "Ich fand sie sehr gut. [...] Also ich hätte sie genommen, aber sie mich wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, wir haben es nie herausgefunden."

Joelina Drews ist erstaunt über die Info – doch lenkt zugleich den Fokus auf Cordalis' Ehefrau Daniela Katzenberger. "Wenn das jetzt Dani hört", merkt die 30-Jährige an. Sie glaubt nicht, dass die Schwärmereien für Helene Fischer bei der Blondine gut ankommen.

Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger im September 2025. Die beiden sind seit 2016 verheiratet. © imago/Future Image

Achim Petry sieht es locker und meint, Cordalis müsse aus vergangenen Gefühlen kein Geheimnis machen. Schließlich hätten diese mit dem Heute nichts mehr zu tun. Der gleichen Meinung ist auch Lucas Cordalis.

Helene Fischer ist seit 2021 mit Luftakrobat Thomas Seitel verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter.