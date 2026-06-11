"Viel entspannter, wenn du nicht da bist": Helene Fischer reagiert auf Stichelei von Ehemann

Ehemann Thomas Seitel ist Helene Fischer stets eine Stütze. Doch wie die Sängerin verrät, gibt es privat auch mal Sticheleien. Fischer teilt eine persönliche Erkenntnis.

Schon vor dem Auftakt ihrer mit Spannung erwarteten Stadion-Tour hatte Helene Fischer (41) alle Hände voll zu tun. In den kommenden Wochen, wenn die Sängerin abends auf der Bühne steht, dürfte das Pensum kaum geringer werden. Manche familiären Verpflichtungen muss Fischer bei diesem straffen Zeitplan hinten anstellen – auch wenn ihr das nicht leicht fällt…

Thomas Seitel zu Ehefrau Helene: "Das läuft halt anders jetzt, du bist nicht da"

Mit ihren zwei Töchtern kamen für Helene Fischer auch im Privatleben neue Aufgaben und Prioritäten hinzu. Bewusst zog sich die Schlagerkönigin für eine Zeit aus dem Rampenlicht zurück, um sich voll und ganz ihrer neuen Aufgabe als Mutter widmen zu können. Dass sie während ihrer "360° Stadion Tour" zu Hause die Verantwortung ein Stück weit abgeben muss, ist für die 41-Jährige nicht einfach. Fischer sei "so schlecht" darin, die Zügel aus der Hand zu geben – "sowohl im Beruf als auch privat", sagt sie bei " ". Partner Thomas Seitel (41), der auch der Vater ihrer Kinder ist, wolle ihr dabei eine Stütze sein. Er versuche, Helene in entsprechenden Momenten gut zuzureden und ihr den Druck abnehmen. "Mein Mann sagt immer: 'Hey, das läuft halt anders jetzt, du bist nicht da'", verrät die Schlagerkönigin.

Doch zugleich kann sich der Akrobat eine gelegentliche Stichelei nicht verkneifen. Bemerkungen wie "Das läuft viel entspannter, wenn du nicht da bist" habe Fischer bereits aus seinem Mund zu hören bekommen, gibt sie lachend zu.

Große Herausforderung: Helene Fischer "so ein bisschen zerrissen"

Dennoch hat Helene Fischer – auch privat als Mutter – stets den Anspruch, noch besser zu werden. Sie teilt eine persönliche Erkenntnis: "Ich muss sagen, ich bin über alles so ein bisschen wachend. Beziehungsweise, ich weiß dann: So und so wäre es vielleicht besser. Aber auch ich muss gerade noch dazulernen, so ein bisschen loszulassen."

Die Sängerin gilt als Perfektionistin. Nicht zuletzt ihrem großen Ehrgeiz hat sie es zu verdanken, heute so erfolgreich zu sein. Erkennt die 41-Jährige darin auch einen Makel? Fischer sei manchmal "so ein bisschen zerrissen", gibt sie bei RTL zu. Beruflich sowie privat stets Höchstleistungen zu erbringen, kann wohl auch für den Schlagerstar zur großen Herausforderung werden.

Tour-Abschluss in Allianz Arena: Dann kommt Helene Fischer nach München

Helene Fischer möchte ihren Fans nur das Beste bieten. "Ich will meinem Job gerecht werden", steht für die Künstlerin fest. Ihre Stadion-Tour soll zum einmaligen Erlebnis werden. Etwas über einen Monat ist die Sängerin insgesamt unterwegs. . Am 17. Juli bringt die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin die Allianz Arena zum Beben.