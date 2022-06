Kate und Camilla: Das ist ihr "Trooping the Colour"-Look

Helle Outfits für die Herzoginnen: Kate und Camilla saßen gemeinsam bei der Parade "Trooping the Colour" in der Kutsche. Und glänzten mit besonderen Looks.

02. Juni 2022 - 13:36 Uhr | (hub/spot)

Herzogin Kate und Herzogin Camilla bei "Trooping the Colour". © getty/[EXTRACTED]: Chris J Ratcliffe/Getty Images