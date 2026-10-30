Thomas Gottschalk gilt als krebsfrei und genießt gemeinsam mit Ehefrau Karina das Leben. In München spricht das Ehepaar mit der Abendzeitung über seinen Gesundheitszustand und verrät exklusiv, warum der Entertainer die Rückkehr von "Wetten, dass..?" nicht vor dem Fernseher verfolgen wird.

Hinter den Kulissen des Circus Krone in München trifft die Abendzeitung Thomas Gottschalk (76) und seine Ehefrau Karina (64). Kabarettistin Monika Gruber (55) hat das Ehepaar zu einer ihrer acht ausverkauften Vorstellungen eingeladen. Dabei spricht der Entertainer über seine Gesundheit, das Leben nach der Krebsdiagnose und die Zukunft seiner einstigen Erfolgsshow "Wetten, dass..?". Eine Sache steht bereits fest: Wenn die Kaulitz-Brüder am 5. Dezember die ZDF-Show moderieren, wird Gottschalk nicht einschalten.

Karina und Thomas Gottschalk: Wie es um den Hausumbau im Westen Münchens steht

TV-Legende Thomas Gottschalk findet im Circus Krone warme Worte für die Gastgeberin des Abends. "Monika Gruber ist großartig. Eine fantastische Künstlerin. Wir kennen uns auch privat, waren auch schon gemeinsam essen. Und sie ist auch ein großer Fan von uns", sagt der 76-Jährige der Abendzeitung. Auch Ehefrau Karina genießt den gemeinsamen Abend sehr. Die 64-Jährige erzählt, dass die Renovierungs- und Umbauarbeiten im gemeinsamen Haus in Gräfelfing (im Westen Münchens) inzwischen abgeschlossen sind. "Bald kommt Monika zu uns nach Hause. Mittlerweile ist alles auch fertig eingerichtet. Am Dienstag werden noch ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello."

Besonders erleichtert sind die Gottschalks über die positive Entwicklung nach der Krebserkrankung des Entertainers. Thomas Gottschalk gilt mittlerweile als krebsfrei. Die TV-Legende erkrankte an einem epitheloiden Angiosarkom. Das ist eine äußerst seltene, bösartige und aggressive Form von Krebs, die von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Der Tumor wurde im Sommer 2025 diagnostiziert. Er befand sich im Bereich des Harnleiters. Gottschalk musste zweimal operiert werden. Dabei wurden auch Teile des Harnleiters und der Blase entfernt.

Mögen und schätzen sich: Monika Gruber empfängt Karina und Thomas Gottschalk backstage im Circus Krone. © privat

Ehefrau Karina schildert der Abendzeitung, welche Behandlungsschritte hinter ihnen liegen: "Wir haben großes Glück gehabt. Es war einfach eine perfekte Operation. Anschließend folgten 33 Bestrahlungen, die auch noch einmal alles ausgemerzt haben, was möglicherweise übrig geblieben war. Zusätzlich bekommt Thomas in Berlin zwölf Impfungen gegen diese Krebsart, jeweils im Abstand von zwei Wochen."

"Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte"

Die Kombination der Behandlungen hat zum Erfolg geführt. "Bei einer zweiten PET-Untersuchung, einer speziellen Bildgebung, wurde sein Körper noch einmal genau untersucht. Dabei haben die Ärzte festgestellt, dass Thomas komplett krebsfrei ist. Wir sind so glücklich! Niemand muss sich im Moment Sorgen machen. Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte", so Karina Gottschalk.

Die Erleichterung ist dem Ehepaar anzumerken. Die beiden genießen die gemeinsame Zeit, sind viel unterwegs und freuen sich auf Einladungen bei Freunden. Das Leben soll wieder im Mittelpunkt stehen.

Thomas Gottschalk schaut die neue "Wetten, dass..?"-Ausgabe nicht

Dazu gehört offenbar auch, nicht ständig auf die eigene Fernsehkarriere zurückzublicken. Am 5. Dezember übernehmen Tom und Bill Kaulitz (beide 37) vorerst einmalig die Moderation des TV-Klassikers "Wetten, dass..?". Für viele Fans dürfte es spannend werden, wie die Tokio-Hotel-Zwillinge das legendäre ZDF-Format präsentieren. Schließlich prägte Gottschalk die Samstagabendshow über Jahrzehnte wie kein anderer.

Der frühere Showmaster wird die Premiere seiner Nachfolger nicht vor dem Fernseher verfolgen. Auf die Frage, ob die Gottschalks einschalten werden, antwortet Ehefrau Karina: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs."

Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember die Moderation von "Wetten, dass..?". Vorerst ist nur eine einmalige Ausgabe mit den Tokio-Hotel-Zwillingen geplant. © ZDF/Ariel Oscar Greith

Als Gottschalk sich im November 2023 von "Wetten, dass..?" verabschiedete, schalteten 12,9 Millionen ein. Der Marktanteil lag bei herausragenden 45,8 Prozent. Ob die Kaulitz-Brüder an die einstigen Quoten-Höhen von Thomas Gottschalk anknüpfen können? Der Entertainer überlässt die Entscheidung den Zuschauern. "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums", sagt er der Abendzeitung.