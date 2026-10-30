"Münchner Promis begeistert: "Wer Monika Gruber nicht aushält, hat ein Problem mit Demokratie"

Feinster Promi-Treff hinter den Kulissen des Circus Krone: Monika Gruber empfängt Familie, Freunde und prominente Gäste. Die VIPs stellen sich geschlossen hinter die Kabarettistin und würdigen ihren Erfolg mit acht ausverkauften Vorstellungen in München. Die Abendzeitung ist exklusiv dabei.

Monika Gruber (55) ist auf Tour und sorgt mit ihrem Programm "Es huift ja nix" für volle Säle. Allein im Münchner Circus Krone steht die Kabarettistin gleich acht Mal auf der Bühne, sämtliche Vorstellungen sind in München ausverkauft. Am Donnerstagabend nutzt sie die Gelegenheit, um sich bei Familie, Freunden und prominenten Wegbegleitern zu bedanken. Hinter den Kulissen des Circus Krone hat die Gruberin zu einem exklusiven VIP-Treffen geladen.

Hinter den Kulissen: Promis, Freunde und Familien feiern Monika Gruber

Für das leibliche Wohl sorgt Sternekoch Alexander Huber vom Huberwirt in Pleiskirchen gemeinsam mit seiner Frau Sandra. Bei einem feinen Flying Buffet lassen es sich die Gäste schmecken. Natürlich geht es an diesem Abend nicht nur ums Essen: Die gesellschaftliche Lage wird diskutiert, vor allem aber wird Monika Gruber gefeiert.

Münchner Wirte schlemmen Häppchen von Sternekoch Alexander Huber

Unter den Gästen sind Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit ihrem Partner Florian Gamper, Ärztin Nicole Inselkammer, Wiesn-Wirt Thomas Roiderer mit Ehefrau Janina (Hacker-Zelt), Wiesn-Wirt Lorenz Stiftl (Paulaner-Zelt), Nockherberg-Wirt Florian Lechner mit Ehefrau Maria (Nymphenburg Sekt am Viktualienmarkt), Schauspieler Alexander-Klaus Stecher (Ehefrau Judith ist beruflich in Berlin) und Juwelier Maximilian Heiden. Auch Liedermacher und SPD-Stadtrat Roland Hefter ist dabei. Er steht an diesem Abend selbst auf der Bühne und spielt im Vorprogramm der Gruberin.

Wirte-Treff: Maria und Florian Lechner sowie Janina und Thomas Roiderer © getty/Gisela Schober

Thomas Gottschalk schwärmt von Monika Gruber

TV-Legende Thomas Gottschalk, der mittlerweile als krebsfrei gilt, findet warme Worte für die Gastgeberin. Der Abendzeitung sagt der 76-Jährige: "Sie hat mir in meiner Radiozeit gehuldigt. Heute ist sie selbst in Amt und Würden, und ich finde sie einfach großartig. Monika Gruber ist großartig. Eine fantastische Künstlerin. Wir kennen uns auch privat, waren auch schon gemeinsam essen. Und sie ist auch ein großer Fan von uns."

Auch Karina Gottschalk freut sich über den Abend. In der Pause erzählt sie der Abendzeitung, dass die Renovierungs- und Umbauarbeiten im gemeinsamen Haus in Gräfelfing abgeschlossen sind. "Bald kommt Monika zu uns nach Hause. Mittlerweile ist alles auch fertig eingerichtet. Am Dienstag werden noch ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello."

Karina Gottschalk: "Sie zelebriert den gesunden Menschenverstand"

Besonders begeistert zeigt sich Karina Gottschalk von Grubers Bühnenprogramm. "Alles, was wir auch denken, spricht Monika Gruber aus. Sie zelebriert den gesunden Menschenverstand", sagt sie euphorisch in der Pause zur Abendzeitung.

"Wer Monika Gruber nicht aushält, hat ein Problem mit Demokratie"

Roland Hefter verbindet eine langjährige Freundschaft mit der Kabarettistin und freut sich über ihren Erfolg: "Ich kenne Moni jetzt schon ungefähr 25 Jahre und freue mich natürlich sehr, dass sie hier acht Mal im ausverkauften Circus Krone spielt." Für Kritiker und Kollegen, die sich neidisch über Gruber äußerten und sie "in die rechte Ecke stellten", hat er einen klaren Rat: "Ich empfehle das Programm."

Roland Hefter: "De, de nix reißn, redn am Blädestn daher"

Außerdem findet Hefter: "Wer als Künstler oder als Publikum Monika Gruber nicht aushält, hat ein Problem mit Demokratie, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Es ist doch immer so: De, de nix reißn, redn am Blädestn daher."

Ulrike Scharf kennt Monika Gruber seit Kindertagen

Eine besonders persönliche Verbindung zur Kabarettistin hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf. Sie kennt Gruber bereits seit ihrer Kindheit. "Ich bin quasi Gartenzaun an Gartenzaun mit Moni aufgewachsen. Meine Großeltern waren Nachbarn ihrer Eltern, und ich habe die Ferien oft bei ihnen verbracht", erzählt Scharf der Abendzeitung.

Auch das Programm hat Ulrike Scharf begeistert: "Wir haben uns köstlich amüsiert. Moni versteht es einfach wunderbar, Gesellschaftskritik mit viel Humor zu verpacken. Dabei ist sie herrlich dialektbetont und bodenständig."

Kennen sich schon seit mehreren Jahrzehnten: Monika Gruber, Roland Hefter und Ulrike Scharf © Facebook/UlrikeScharf

Neben den prominenten Gästen erhält Monika Gruber an diesem Abend auch familiären Rückhalt: Ihre beiden Brüder sind mit ihren Kindern gekommen. Auch die Canasta-Freundinnen der Kabarettistin lassen sich den besonderen Abend nicht entgehen.