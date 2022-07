Jubiläum im Kuffler-Hotel: Prominente Gäste feiern den Bar-Chef

Die Bar im Kuffler-Hotel Palace feiert Jubiläum – und prominente Gäste feiern den Barkeeper Wolfgang Buchholz. Der plant hier schon weit in die Zukunft.

Die Bar des Hotel Palace gibt es nun seit 25 Jahren. Die Familie Kuffler feiert das Jubiläum mit Familie, Freunden und Gästen. Foto: Achim Schmidt, aufgenommen am 5.7.2022

Wolfgang Buchholz lässt da keinen Zweifel aufkommen. "Ich habe einen Traumjob", sagt er. Rund 140 geladene Gäste trafen sich am Dienstagabend in der Hotelbar des München Palace Hotels der Familie Kuffler zum Cocktail Prolongé, um mit dem Barkeeper zu feiern.

Bereits am Vorabend ließ es sich der Hotelstammgast Georg Bongartz (der Vater von Stargeiger David Garrett) nicht nehmen, Buchholz ein Geburtstagsständchen auf seiner Stradivari zu spielen.

Wolfgang Buchholz: "Die Bar ist für mich wie ein Schmelztiegel aus allem"

26 Jahre gibt es diese Bar nun schon, und seit 26 Jahren mixt Wolfgang Buchholz dort die Drinks (der eigentliche 25. Geburtstag fiel im vergangenen Jahr pandemiebedingt aus.)

Aber was Buchholz wirklich interessiert, sind die Menschen. "Cocktails zu mixen kann man in drei Monaten lernen, aber für den richtigen Umgang mit den Menschen braucht es mindestens zehn Jahre. Und man lernt nie aus", sagt der Barchef. Er hat zuvor in Nachtbars, Piano-Clubs und auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet.

"Die Palace Bar ist für mich jetzt wie ein Schmelztiegel aus allem", sagt Buchholz. Tagsüber genießt er seine Freizeit im Garten und liest Bücher. Er empfindet es als großes Glück, diese intime Bar gefunden zu haben. "Wenn in sieben Jahren meine Altersrente beginnt, werde ich wahrscheinlich an die Tür von Stephan Kuffler klopfen und ihn bitten, mich weitermachen zu lassen."

Aber nicht nur Buchholz fühlt sich wohl in seiner Bar, auch die Gäste. Erst neulich sei eine Frau zu ihm gekommen, erzählt er, die sagte: "Ich gehe normalerweise nie alleine in eine Bar. Aber bei dir mache ich das schon."

Denn Buchholz sorgt dafür, dass es den Damen gut geht - und wenn sie reden möchten, hört er ihnen zu oder erzählt selbst Geschichten.

Insgesamt merkt er, dass seine Bar seit der Pandemie einen großen Zulauf hat: "Die Leute sind ausgehungert nach anderen Menschen." Umso fröhlicher war die Stimmung beim nachgeholten Geburtstagsfest.

Da feierten bei Austern, Roastbeef und Champagner u. a. Schauspielerin Sophie Meister mit Ehemann David, John und Haya Jürgens, die Generalkonsuln Gábor Tordai-Lejko (Ungarn) und Timothy E. Liston (USA), Gioa von Thun, Clemens von Guggenberg und Andreas von Maltzan.