Vor einer Show mit Thomas Gottschalk griff Johann Lafer tatsächlich zu Tabletten – und erzählt jetzt von den unschönen Konsequenzen.

Ende November machte Thomas Gottschalk (75) seine Krebserkrankung publik. Jetzt musste er einen geplanten Auftritt in München kurzfristig absagen – sein Gesundheitszustand lasse dies aktuell nicht zu. Unvergessen sind vor allem seine Auftritte bei "Wetten, dass..?". Über rund 26 Jahre hinweg, mit Unterbrechungen, prägte der Entertainer die Kultshow und sorgte für zahlreiche legendäre TV-Momente. Aber auch mit "Na sowas!" unterhielt Gottschalk ein Millionenpublikum. Jetzt spricht TV-Koch Johann Lafer (68) über einen besonderen Besuch, den er bei Gottschalk erlebte.

Komfortzone verlassen: Johann Lafer über Thomas Gottschalk und Medikamente

Lafer erzählt im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger, dass Lampenfieber für ihn stets eine große Rolle gespielt habe. In seinen Kochsendungen habe er sich immer in seiner Komfortzone befunden – in anderen Formaten, wie beispielsweise bei "Wetten, dass..?", sei Lafer hingegen stets die Pumpe gegangen.

"Beim Kochen hab ich mich ja sehr festhangeln können an meinem Können, das hab ich gelernt. Aber beim Gottschalk saß ich dann da, und dann geht's nicht ums Kochen, sondern um ein Interview und darüber hinaus", so Lafer. Dann enthüllt der TV-Gourmet, dass er vor der Gottschalk-Sendung "Na sowas!" in den Achtzigern sogar zu Medikamenten greifen musste, um mit dem Lampenfieber vor der Kamera klarzukommen.

TV-Koch sucht Hilfe beim Hausarzt: "Ich bin nicht mehr ich"

Der TV-Koch erzählt, damals zum Hausarzt gegangen zu sein: "Ich hab gesagt: 'Mensch, ich brauche irgendwas. Ich merke immer, wenn ich da raus auf die Bühne muss, bin ich nicht mehr ich. Ich bin komplett verunsichert und mein Herz schlägt. Und ich fühle mich nicht wohl'." Sein Arzt habe ihm sogenannte Betablocker verschrieben, die primär zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden. Jedoch finden die Präparate auch Anwendung in der Bekämpfung von Lampenfieber, was Lafer zugutekam. "Den Betablocker nimmst eine halbe Stunde, bevor du auftrittst", so die ärztliche Anweisung an den Spitzenkoch.

Thomas Gottschalk (Mitte) moderierte einst die Sendung "Na sowas!", bei der auch Johann Lafer zu Gast war. © imago/STAR-MEDIA

Medikament mit Folgen: "Das hat meinen Charakter verändert"

Laut " " lindern Betablocker körperliche Symptome wie Herzrasen, Zittern und Schwitzen. Auch sinkt nach der Einnahme der Blutdruck, wodurch man sich antriebslos fühlen kann.

Johann Lafer erinnert sich an den Auftritt in Gottschalks Sendung zurück: "Ich werde nie vergessen, das war in München damals, dann geh ich da raus, und ich hab in dem Interview von sechs Minuten maximal drei Sätze gesagt. Nur 'Ja' und 'Nein'. Ich saß da und war so lahm. Ich wollte, als das Interview zu Ende war, nur zurück ins Hotel und schlafen."

Entscheidung von Johan Lafer: Will Präparat nicht länger einnehmen

Der 68-Jährige habe erschreckend feststellen müssen, wie negativ sich Betablocker auf ihn auswirken: "Das hat auch meinen Charakter verändert." Für Johann Lafer sei die Konsequenz klar gewesen, das Präparat nicht länger einnehmen zu wollen.

Johann Lafer privat: "Ich bin sehr viel für mich"

Im Gespräch mit Bettina Böttinger gewährt der Spitzenkoch einen weiteren privaten Einblick. Johann Lafer sei gern allein und liebe es, seine Ruhe zu haben: "Ich bin sehr viel für mich. Nicht so, dass ich sage: 'Morgen treffe ich mich mit denen, übermorgen mit denen, jeden Abend irgendwelche Leute.'" Nur seine Frau Silvia hat der 68-Jährige immer gerne um sich. Die beiden gehen seit Mitte der 80er-Jahre gemeinsam durchs Leben – seit 1990 sind sie verheiratet.