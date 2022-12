Jörg Kachelmann: "Finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm“

Jörg Kachelmann steigt bei "Riverboat" aus. Im Abschieds-Interview mit Superillu äußert sich der ehemalige ARD-Wetterfrosch auch kritisch zu Jan Hofer und Thomas Gottschalk.

Jörg Kachelmann verabschiedet sich aus der deutschen Fernsehlandschaft.

Jörg Kachelmann über sein TV-Aus

Der "Riverboat"-Moderator blickt im Interview mit Superillu auf eine gute Zeit im TV zurück: "Es war schön in all den Jahren. Ich hatte aber auch den Vorteil, dass ich viel über Land und Leute wusste und ich mich so nie als Fremdkörper und Besserwessi fühlte."

Harte Worte für Hofer und Gottschalk

Für den 64-Jährigen steht eines fest: "Ich habe schon letztes Jahr gespürt, dass ich nicht in der Glotze 65 werden möchte." Mit einem Comeback wie bei Jan Hofer oder Thomas Gottschalk ist nicht zu rechnen: "Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm, deren Ego davon abhängt, dass sie in eine Kamera gucken können."

Jörg Kachelmann: So geht es weiter

Für den ehemaligen ARD-Wetterfrosch geht es nun erstmal ruhiger weiter. Gibt es schon etwaige Zukunftspläne? "Nichts. Glotze durch, berufliche Ideen durch. Vielleicht noch ein Buch, ein Podcast. Mal sehen." Ganz tatenlos ist Kachelmann allerdings nicht, der Fernsehmoderator betreibt weiter den meteorologischen Dienst www.kachelmannwetter.com