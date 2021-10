Jimi Blue Ochsenknecht spricht offen über Geldprobleme: "Es war mir unangenehm"

Über Geld sprechen die wenigsten Promis öffentlich, schon gar nicht bei finanziellen Schwierigkeiten. Jimi Blue Ochsenknecht hingegen packt jetzt aus und gesteht, dass er Geldprobleme hatte.

Schauspieler, Musiker, Model - bereits in jungen Jahren hat Jimi Blue Ochsenknecht eine steile Karriere hingelegt. Der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht wurde schnell selbst zum gefragten VIP. Doch nach dem rasanten Aufstieg kamen auch schlechte Zeiten, über die der 29-Jährige jetzt offen und ehrlich spricht.

In Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" will Jimi Blue auspacken

Mit "Diese Ochsenknechts" wollen Jimi Blue, Bruder Wilson Gonzalez, Schwester Cheyenne und Mama Natascha Ochsenknecht jetzt auch im Genre der Reality-Doku-Soap durchstarten. Die Dreharbeiten sind offenbar schon gestartet und die ersten Folgen werden Anfang 2022 zu sehen sein. Darin wird der Alltag der Promi-Familie gezeigt – die guten wie auch die schlechten Seiten.

Jimi Blue spricht über finanzielle Schwierigkeiten

Auf Instagram hat Jimi Blue bereits vorab erklärt, welche persönliche Themen in der Sendung behandelt werden sollen. "Die letzten Jahre, vor allem letztes Jahr, waren für mich privat, aber auch beruflich, sehr turbulent", erklärt der Schauspieler-Sohn. Er spricht auch offen über finanzielle Schwierigkeiten.

"Ich werde Themen ansprechen, über die ich sonst nie öffentlich geredet habe, weil es mir einfach unangenehm war", sagt Jimi Blue dazu. "Wie zum Beispiel die Geldprobleme, die ich hatte." Mit dieser Ehrlichkeit will er seinen Fans einen Einblick in sein Privatleben geben. Was oder wer ihn damals in diese Lage gebracht hatte, lässt er offen. Dies wird wohl erst in "Diese Ochsenknechts" (Pay-TV-Sender Sky) erklärt.

Jimi Blue Ochsenknecht hat vor kurzem aber auch einen wunderschönen Moment erlebt. Er ist Vater einer kleinen Tochter geworden. Mit seiner Ex Yeliz Koc, mit der er sich bis zur Geburt von Snow Elanie auch öffentlich Meinungsverschiedenheiten hatte, scheint es aktuell wieder besser zu laufen. Zumindest senden sie sich gegenseitig keine fiesen Sticheleien mehr zu.