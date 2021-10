Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich erstmals mit seinem Töchterchen

Erst kürzlich ist Jimi Blue Ochsenknecht Vater geworden. Jetzt zeigt sich der Schauspieler erstmals gemeinsam mit seiner Tochter auf Instagram.

Ein stolzer Papa lächelt in die Kamera, während sein Töchterchen in seinen Armen liegt. So zeigt sich Jimi Blue Ochsenknecht (29) am 17. Oktober . Es ist das erste gemeinsame Bild der beiden, das der Schauspieler mit der Öffentlichkeit teilt. Die Kleine ist darauf in eine Decke gekuschelt, ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Der 29-Jährige kommentiert das Foto mit nur zwei Worten und wünscht seinen Fans einen "Happy Sunday".

Die kleine Snow Elanie ist das Kind von Ochsenknecht und seiner ehemaligen Partnerin Yeliz Koc (27). Mit einem Bild, das das Händchen des Kindes zeigt, Anfang Oktober . Snow Elanie habe am 2. Oktober "das Licht der Welt erblickt, gesund und munter", erklärte der Schauspieler unter anderem. Es sei "wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten" .

"Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt"

Die ebenso stolze Mama hatte bereits kürzlich ein gemeinsames Bild mit ihrer "Snowie" gepostet. "Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt, ich wusste nie was. Heute weiß ich es", . In den Hashtags erklärte sie zudem, dass sie die "glücklichste Mutter der Welt" sei.

Die Influencerin und ehemalige "Bachelor"-Kandidaten und der Schauspieler machten 2020 ihre Beziehung öffentlich. Anfang des Jahres erklärten Ochsenknecht und Koc, dass sie Eltern werden. Während der Schwangerschaft trennte sich das Paar jedoch.