Jenny Frankhauser im Bikini: Katzenberger-Schwester zeigt sich nach Lipödem-OP

Jenny Frankhauser hat vor zwei Jahren die Diagnose Lipödem erhalten. Wegen der krankhaften Fettverteilungsstörung hat sich die Schwester von Daniela Katzenberger wieder operieren lassen. Jetzt zeigt die 28-Jährige das Resultat und veröffentlicht Bikini-Fotos.

Vor über einem Monat lag Jenny Frankhauser wegen ihrer unheilbaren Krankheit erneut auf dem OP-Tisch. Diesmal ließ sich die Dschungelkönigin Fettgewebe an den Armen und Beinen entfernen. Sie habe die Schmerzen und das Druckgefühl in den Unterschenkeln und Armen "nicht mehr ausgehalten".

Lipödem: Jenny Frankhauser zeigt OP-Ergebnis

Es war eine von drei Operationen, die Jenny heuer vornehmen lassen will. Egal wie viel Sport sie treibe, an manchen Körperstellen bildet sich Fettgewebe, das schmerzhaft ist und nur durch die Fettabsaugung entfernbar sei. Auch ihre Mutter Iris Klein leidet an Lipödem. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn

Urlaub auf Mallorca: Jenny besucht Mama Iris und Schwester Daniela Katzenberger

Jetzt hat die Pfälzerin samt Freund Steffen ihre Mutter Iris und Halbschwester Daniela Katzenberger auf Mallorca besucht – und natürlich in Influencer-Manier die Follower beim Herumalbern, Singen, Essen und am Familienalltag teilhaben lassen.

Bikini-Bild: Jenny Frankhauser mit Traumkörper

Ihre Fans machte Jenny Frankhauser aber auch mit sexy Bikini-Fotos glücklich. Auf einem ersten Schnappschuss streift sich die 28-Jährige verträumt durch die Haare.

Dabei setzt sie ihren weißen Bikini mit goldenen Ketten-Accessoires gekonnt in Szene. Viele Followern sind aber auch von Jennys Tattoos begeistert: "Geile Tattoos" oder "Du siehst wunderschön aus" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Jenny Frankhauser rückt Po gekonnt in Szene - "Geile Kiste"

Weniger Tage später veröffentlicht Jenny Fankhauser aber ihr wohl freizügigstes Foto, das über 28.000 Mal geliket wurde. Beim Boots-Ausflug POsiert die 28-Jährige selbstbewusst vor der Linse und lässt dabei die feuchten Haare und das Handtuch im Wind wehen.

Ihre Follower sind von Jennys Kehrseite entzückt: "Man, was für ein Körper, mega!" und "Wow, hottie Jenny" schreiben Fans. Stolz zeigt sich auch Schwester Daniela Katzenberger: "Ich bin die Fotografin. Und übrigens: Geile Kiste, i love."