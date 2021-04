Jasmin Wagner spricht über Trennungsgrund: Deshalb lässt sich "Blümchen" scheiden

Jasmin Wagner und ihr Ehemann Frank Sippel haben sich getrennt. Das hat die 90er-Ikone bereits an Weihnachten 2020 in einem Podcast bestätigt. Jetzt hat sie erstmals über die Gründe für der Scheidung gesprochen. Was hat Corona damit zu tun?

Im Podcast " " bestätigte Jasmin Wagner an Weihnachten 2020, dass sie nicht mehr mit ihrem Ehemann zusammen ist: "Es gab bei mir im Leben eine Veränderung. [...] Ich lasse mich scheiden." Warum hat sie sich von Frank Sippel getrennt?

Ehe-Aus bei Jasmin Wagner: Das ist der Grund für die Scheidung von Frank Sippel

Im Interview mit spricht die Sängerin jetzt darüber, warum ihre Ehe mit dem Unternehmer gescheitert ist. In der Corona-Krise habe sich das Ex-Paar ihren Problemen stellen müssen, wie sie erklärt. "2020, hat man ja immer gesagt, hat alles ans Licht gebracht, was gesehen werden musste. In meinem persönlichen Fall waren es einfach Themen, die wir schon länger hatten, die wir immer zur Seite geschoben haben."

Jasmin Wagner mit Ehemann Frank Sippel bei einer Veranstaltung 2017. © BrauerPhotos / Neugebauer

Vor allem bei einer Sache habe Jasmin Wagner festgestellt, das ihre Beziehung zu Frank Sippel am Ende ist: gemeinsame Kinder. "Als ich im Lockdown [...] mit meinem Mann [...] zusammen gesessen bin, hab ich einfach gemerkt: Ich sehe diese Zukunft nicht mehr, ich sehe da keine Kinder für uns. Ich sehe einfach keinen gemeinsamen Weg mehr."

Hat Jasmin Wagner einen neuen Freund?

Im Gespräch mit RTL kommt für "Blümchen" auch eine pikante Frage: Hat sie einen neuen Mann kennengelernt? Darauf gibt die sichtlich nervöse Sängerin keine eindeutige Antwort: "Mir geht es gut, vielen Dank. Man muss sich keine Sorgen um mich machen", erklärt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Ob Jasmin Wagner tatsächlich jemanden datet oder sogar einen Freund hat, ist bislang nicht bekannt.

Wann lässt sich Jasmin Wagner von Frank Sippel scheiden?

Im Februar 2015 heiratete Jasmin Wagner den Schweizer Unternehmer Frank Sippel nach fünf Jahren Beziehung. Das Paar lebte einige Zeit in Zürich und zog später nach Berlin. Gerüchte um eine Trennung des Paares gab es bereits länger.

Bis zur endgültigen Scheidung muss die Neunziger-Jahre-Ikone allerdings noch etwas warten. Das Trennungsjahr läuft erst im Sommer 2021 ab.

Wie ist das Verhältnis zwischen Jasmin Wagner und ihrem Ex?

Über ihre Scheidung sagte die Sängerin an Weihnachten 2020: "Das Scheiden ist ja so eine Sache. Das kann man ja nicht einfach machen. Man muss ja ein Trennungsjahr haben. Es gibt so ein paar Sachen, die man erledigen muss, und ein paar Hürden, die man nehmen muss. Und dann ist irgendwann, in einem Jahr, ein Datum da."

Mit ihrem Noch-Ehemann scheint Jasmin Wagner im Guten auseinander gehen zu wollen. Sollte sie nach der vollzogenen Scheidung eine Party schmeißen wollen, würde sie ihren Ex gerne dabei haben wollen: "Im Idealfall ist es bis dahin auch so, dass mein bis dahin Ex-Mann auch kommen kann."