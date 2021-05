Jan Hahn: Todesursache steht fest - Spendenkonto eingerichtet

Moderator Jan Hahn ist am Dienstag im Alter von nur 47 Jahren verstorben. Sein Heimatsender RTL hat die Todesursache bekannt gegeben und ein Spendenkonto eingerichtet. Der Frühstücksfernsehen-Star hinterlässt drei Kinder. Über zehn Jahre war er mit Freundin Constanze zusammen.

Am Donnerstag hat RTL die traurige Mitteilung verschickt: "Unser Moderator Jan Hahn ist am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit verstorben". Jetzt gab der Sender auch die Todesursache bekannt: Der Moderator litt an Krebs. Bereits im März hatte er sich krankgemeldet, laut " " litt er aber wohl schon länger an der Krankheit.

Jahn Hahn: Kollegen trauern um toten Moderator

"Aus Rücksicht auf seine Familie und Freunde möchten wir herzlich darum bitten, von weiteren Spekulationen rund um die Todesursache abzusehen", erklärte eine RTL-Sprecherin. Seit Donnerstag haben zahlreiche Kollegen und Weggefährten öffentlich Abschied genommen, allen voran das Team von "Guten Morgen Deutschland" sowie seine ehemaligen Kollegen vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen".

Jahn Hahn sprach nicht öffentlich über seine Krebserkrankung

Der Dreifach-Vater hat öffentlich nie über den Krebs gesprochen. Sat.1-Kollegin Marlene Lufen zu "Bild": "Ihn so leiden zu sehen war extrem schwer, und ich habe manchmal gedacht: Wie schafft er das? Woher holt er die Kraft?"

RTL sammelt Spenden für Kinder von Jahn Hahn

Über zehn Jahre war Jan Hahn mit Partnerin Constanze zusammen. Er hat drei Kinder. berichtet, dass RTL für Jan Hahns Kinder ein senderinternes Spendenkonto eingerichtet habe.