Erster Todestag von Jan Hahn (†47): TV-Kollegen erinnern an verstorbenen Moderator

Noch immer ist die Trauer um Jan Hahn bei Freunden, Familie und Kollegen groß. Vor einem Jahr starb er überraschend nach einer Krebserkrankung. RTL und TV-Kollegen erinnern mit rührenden Worten an den beliebten Moderator.

Zahlreiche Stars von Sat.1 und RTL waren von der traurigen Nachricht schockiert: Am 4. Mai 2021 starb "Guten Morgen Deutschland"-Moderator Jan Hahn mit 47 Jahren. Ein Jahr nach seinem überraschenden Tod wird mit rührenden Nachrichten an ihn gedacht.

Vanessa Blumhagen trauert um Jan Hahn: "Kann es immer noch nicht glauben"

Zum ersten Todestag von Jan Hahn postet Vanessa Blumhagen ein gemeinsames Foto auf Instagram. Die beiden arbeiteten lange beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zusammen, bevor der Moderator 2017 zu RTL wechselte. "Ein Jahr. Ich kann es immer noch nicht glauben, Jan", schreibt die VIP-Expertin zu dem Schwarzweißbild. "Ich sehe Dein Gesicht vor mir, ich höre Dich lachen. Du fehlst. Jeden Tag mehr."

Weitere TV-Kollegen wie Ruth Moschner, Marlene Lufen, Alina Merkau, Christian Wackert, Annika Lau und Mareile Höppner gedenken Jan Hahn und posten in den Kommentaren von Vanessa Blumhagens Beitrag schwarze Herzen als Zeichen der Trauer.

Sat.1-Kollege Matthias Killing gedenkt Jan Hahn: "Du fehlst. Sehr"

Frühstücksfernsehen-Moderator Matthias Killing zeigt auf Instagram ebenfalls ein gemeinsames Foto. "Ein Jahr. Heute. Du fehlst. Sehr. 'Niemals geht man so ganz, irgendwas von Dir bleibt hier'".

So rührend erinnert RTL an Jan Hahn

Auch der Sender erinnert zum ersten Todestag an den beliebten Moderator. In einem filmischen Beitrag lassen sie die lustigsten Szenen und Pannen mit Jan Hahn noch einmal Revue passieren. "Lieber Jan, danke für all die schönen Momente. Deine Kolleginnen und Kollegen sind in Gedanken immer bei dir", lauten die letzten Abschiedsworte.

Jan Hahn hinterlässt seine Lebensgefährtin Constance Wendrich und drei Kinder. Über seine Krankheit hatte der Moderator vor seinem plötzlichen Tod nie öffentlich gesprochen. Am 19. Mai 2021 wurde er im kleinen Kreis in Berlin beigesetzt.