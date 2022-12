"Ist das unangenehm": Heidi Klum sorgt mit Räkel-Tanz für unfreiwillige Lacher

Heidi Klum erregt mit einem Video mit den Elevator Boys auf Social Media mal wieder viel Aufsehen.

Heidi Klum zeigt sich gerne und oft auf ihren Social-Media-Profilen. Das aktuelle Video mit den Elevator Boys erzeugt bei ihren Followern jedoch eher peinlich berührte Reaktionen als Begeisterungsstürme.

In dem Video ist eine stolpernde Heidi Klum zu sehen, die in die Arme der Elevator Boys fällt und kurz darauf einen lasziven Catwalk hinlegt. Gekleidet ist sie dabei eher leger in Karohemd und zerlöcherter Oversized-Jeans, über dem Jeansbund ragt gut sichtbar der Bund ihrer Netzstrumpfhose empor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Heidi Klum: Fremdscham bei Followern

Das Gefühl der meisten TikTok-User bei dem Anblick des Videos ist offenbar größtenteils Fremdscham. Spöttische Kommentare wie "Ist das unangenehm", "Ich vermisse die Person, die ich vor diesem Video war" oder "Eine alte Dame mit ihren Enkeln" häufen sich.

Es gibt jedoch auch ein paar User, die die 49-Jährige verteidigen: "Sie sieht so gut aus für ihr Alter, was habt ihr alle". Ob positive oder negative Resonanzen: Am Ende bleibt es Heidi Klum ja Gott sei Dank selbst überlassen, welche Fotos und Videos sie auf ihren Social Media Accounts veröffentlicht.