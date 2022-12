Politik, Wirtschaft & Macht: Schaulaufen beim Empfang von Stavros Kostantinidis

Netzwerker und Anwalt Stavros Kostantinidis hat gemeinsam mit Ehefrau Saskia Greipl wieder zum einflussreichsten Tisch Münchens in der Weihnachtszeit geladen. Wer hier mitfeiert und spendet, hat entweder Macht, Einfluss oder ist Denker und Lenker. In die Reitschule gekommen sind Politiker, Showgrößen, Wirtschaftsbosse und Kulturvertreter. "Eine Versammlung der Herzlichkeit", findet Markus Söder.

Dichtes Gedränge an der Türe, eiliges Händeschütteln und ganz viel Bussi Bussi! Schon einige Minuten vor der Uhrzeit, die auf der Einladung steht, herrscht helle Aufregung am Café Reitschule. "Endlich sieht man sich nach den Corona-Jahren wieder", schallt es reihenweise beim Hineingehen entgegen. Zwei Mal konnte das gesellschaftliche Top-Event wegen der Pandemie nicht stattfinden.

Traditionelles Zicklein-Essen ist passé – auch, weil es Söder nicht geschmeckt hat

Und doch gibt es die erste Änderung. Der Empfang heißt nicht mehr "Zicklein-Essen", sondern ist nun ein "Benefiz-Weihnachtsessen". Unter anderem hatte sich der bayerische Ministerpräsident über die griechische Hauptspeise beschwert. Mit dem "armen kleinen Zicklein" hatte Markus Söder stets Mitleid, gibt er zu. Und posaunt dann etwas rüpelhaft: "Und es hat auch furchtbar geschmeckt". Rums! Stavros Kostantinidis schmunzelt, weiß aber, dass er die Gäste gleich mit mediterranem Essen glücklich machen kann.

Was die Gäste allesamt gemeinsam haben? Sie gehören dem gigantischen und beeindruckenden Netzwerk von Stavros Kostantinidis und Saskia Greipl an. Die Charity-Lady ist die Tochter des einstigen IHK-Chefs Erich Greipl (†2013) – und strahlt den gesamten Abend. Der AZ sagt sie: "Wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens und wollen etwas zurückgeben. Wir suchen jedes Jahr eine Charity aus, wo unserer Meinung nach die Not am größten ist. Wenn ich sehe, wie viele Mütter mit Kindern oder Rentner vor der Tafel stehen, dann ist es uns ein Herzensbedürfnis, diese Organisation zu unterstützen."

Saskia Greipl und Stavros Kostantinidis sind "Fixsterne der Society"

Bayerns FDP-Chef Martin Hagen überblickt die 300 geladenen Kostantinidis-Freunde und sagt der AZ: "Saskia und Stavros sind die Fixsterne der Münchner Society. Sie bringen alle zusammen – und das immer für einen guten Zweck." Es ist ein Networking-Event, aber zugleich auch ein Familientreffen und Schaulaufen. Hagen sieht es als "Fortsetzung der Kult-Serie Kir Royal". Denn: Da gibt es mächtige Wirtschaftsbosse, die ihren Erfolgsweg am liebsten ausgiebig erörtern wollen, während andere darauf bedacht sind, die Aufmerksamkeit der Fotografen und Journalisten auf sich zu ziehen.

Nach Hüft-OP sammelt Stavros Kostantinidis 1,25 Millionen Euro mit Krücke

Stavros Kostantinidis, der sich nach einer beidseitigen Hüft-OP nicht länger schonen will, erklimmt mit Gehilfe das Rednerpodest für die Willkommensrede. Nie sei ihm eine launige Rede schwerer gefallen als heute, sagt er. Krieg, Energiekrise und Inflation müssen schleunigst überwunden werden, so Kostantinidis in seiner weisen politischen Einschätzung. Der Jurist betont, dass man weiterhin eine leistungsstarke Industrie brauche, um Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. Dennoch dürfe man die Schwächeren der Gesellschaft nicht vergessen. Man will daher heute die Tafeln in Deutschland unterstützen; die Hälfte der Spendensumme soll nach München gehen. "Ich setze die Krücke als Mitleidserreger ein, wenn ich gleich durch die Reihen gehe und das Geld einsammle", feixt Kostantinidis und hofft auf eine hohe Spendenbereitschaft.

Staat braucht Engagement: Söder lobt "Versammlung der Herzlichkeit"

Auch Markus Söder greift zum Mikrofon: "Hier sind die Schönsten und Reichsten von München zusammengekommen – außer mir natürlich. Manche fragen sich vielleicht, ob man in dieser Runde feiern darf und kann? Ja, man darf! Wir brauchen nach Corona die Nähe, das Wiedersehen und die Gemeinschaft. Wir brauchen auch die Kraft, um anderen helfen zu können. Mit dem heutigen Abend wollen wir ein Signal senden." Und weiter: "Die Regierung muss einen Plan haben. Sie braucht aber, weil der Staat nicht alles leisten kann, auch ein bürgerschaftliches Engagement von Menschen, die viel Erfolg haben und damit anderen helfen. Das hier ist eine Versammlung der Herzlichkeit." Söder lobt die bayerische Politik und Wirtschaft – und betont: "Wir haben nicht nur Hightech in Bayern, sondern auch Herz. Unsere Tafeln leisten Großartiges."

Florian Silbereisen und Andy Borg singen mit Gastgeber

Neben Kabarettist Wolfgang Krebs, der Edmund Stoiber parodiert, wurden auch Florian Silbereisen und Andy Borg für einen Auftritt engagiert. Mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann trällern die beiden Showgrößen Udo Jürgens‘ Mega-Hit "Griechischer Wein", tanzen mit MAC-Chefin Eveline Schönleber und bilden dann mit Gastgeber Kostantinidis ein singendes Männer-Trio. Zur Überraschung aller performen sie unter tosendem Applaus Saskia Greipls Lieblingslied "Aber dich gibt's nur einmal für mich". Die feuchten Augen der Gastgeberin funkeln im Blitzlicht: "Ich bin ganz gerührt. Es war so ein tolles Fest."

Weihnachten: Keine Geschenke für Silbereisen, Böltl kocht vor strenger Jury

Florian Silbereisen freut sich jetzt auf ein paar ruhigere Tage bei seinen Liebsten, wie er der AZ erzählt: "Weihnachten feiere ich im Kreis der Familie in Bayern." Im Konsum-Stress ist der beliebte Entertainer nicht: "Wir schenken uns nichts. Nur meine Nichten und Neffen bekommen Geschenke." Sein Sitznachbar, der CSU-Landtagskandidat Maximilian Böltl, hat dagegen schon kleine Schweißperlen auf der Stirn, wenn er nur an Heiligabend denkt. "Zum ersten Mal feiern wir Weihnachten gemeinsam mit meinen Eltern und den Schwiegereltern. Mein Ehemann und ich werden Rinderbraten zubereiten. Wir werden uns also in der Küche beweisen müssen. Unsere Mütter bilden die härteste Jury." Thomas Gierling lacht: "Ach, sonst essen sie hinterher halt mehr Eierlikörtorte."

Am Ende des Abends präsentiert Stavros Kostantinidis einen Spendenscheck in Höhe von 1,25 Millionen Euro. "Das ist ein Rekordergebnis", freut er sich gemeinsam mit Tafel-Vorstand Jochen Brühl und bedankt sich. Unter den Großspendern sind u. a. die KaDeWe-Gruppe mit 156.000 Euro, Klaus Josef Lutz (BayWa) mit 155.000 Euro, Gerd Chrzanowski (Schwarz Gruppe) mit 100.000 Euro, Thomas Bihler (Flughafen München) mit 40.000 Euro, Claus Lehner (Dawonia) mit 25.000 Euro und Christian Haub (Tengelmann) mit 20.000 Euro.