Irritierender ZDF-Auftritt: Thomas Gottschalk klärt auf

Am Samstagabend (8. November) feierte Thomas Gottschalk in "Der Quiz-Champion" ein kleines ZDF-Comeback. Viele Zuschauer zeigten sich jedoch irritiert von dem Auftritt und kritisierten ihn scharf. Der Entertainer selbst sorgt für Aufklärung.

Eigentlich hat Thomas Gottschalk (75) seinen Rückzug als legendärer Entertainer aus der TV-Branche angekündigt, doch ein paar Auftritte wird es von ihm noch geben. Einen davon hat er am vergangenen Samstag (8. November) bei der ZDF-Show "Der Quiz-Champion" absolviert – doch das kam beim Publikum offenbar nicht so gut an. Was sagt Gottschalk selbst über seine Leistung in dem Format?

"Blamiert sich": Thomas Gottschalk für ZDF-Auftritt gerügt

"Junge, hat der abgebaut. Beinahe erschreckend", lautete das Fazit eines Zuschauers beim Kurznachrichtendienst X. Ein weiterer wird noch deutlicher und schreibt in seinem Beitrag: "Der arme Thomas Gottschalk hat den Ausstieg verpasst und blamiert sich jetzt beim ZDF-Quiz-Champion bis auf die Knochen." In vielen weiteren Kommentaren wird über den Auftritt des einstigen Entertainment-Schwergewichts böse gelästert, denn er kann nicht unbedingt mit seinem Wissen glänzen.

Und wie schätzt sich Thomas Gottschalk selbst ein? Über seine Leistung bei "Der Quiz-Champion" scheint er sich bereits vor der Ausstrahlung im Klaren gewesen zu sein. "Der Johannes B. Kerner gehört (mit einigen anderen) zur Gruppe der Kollegen, die ich schätze", erläutert der 75-Jährige einem Instagram-Posting kurz vor Show-Beginn. Kerner sei schließlich auch der ausschlaggebende Grund gewesen, warum Gottschalk die Einladung in eine Quizsendung angenommen habe – "auch wenn ich mich im zugewiesenen Sachgebiet (Film und Fernsehen) kaum auskenne".

Thomas Gottschalk stellt klar: "Habe mehr gemacht als geschaut"

Trotz seiner mangelnden Expertise wollte Thomas Gottschalk unbedingt bei "Der Quiz-Champion" dabei sein. Aber warum kennt er sich nicht gut in den Themen-Gebieten "Film und Fernsehen" aus? Immerhin kann er auf jahrzehntelange Erfahrung in beiden Bereichen zurückblicken, stand mit Hollywood-Größen wie Whoopi Goldberg vor der Kamera und wurde durch "Wetten, dass..?" zu Deutschlands bekanntestem TV-Star. Die Begründung für das Versagen des 75-Jährigen ist sehr simpel, wie er selbst aufklärt: "Ich habe in beiden Bereichen mehr gemacht als geschaut!"

Gottschalk, Jauch und Schöneberger machen Schluss: Wie geht es für RTL weiter?

Doch damit ist bald Schluss, denn am 6. Dezember feiert er mit einer finalen Sendung von "Denn Sie wissen nicht, was passiert!" seinen TV-Ausstand. Doch mit seinem Ausscheiden aus der RTL-Show wird noch ein weiterer TV-Hammer folgen: Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch sollen nach " "-Informationen die Show verlassen.

Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch machen bald Schluss mit "Denn Sie wissen nicht, was passiert!". © RTL/Stefan Gregorowius

Damit ist aber nicht das Ende besiegelt. Wie das Branchenmagazin " " berichtet, soll hinter den Kulissen bereits an einem fulminanten Neustart des Formats gearbeitet werden. Wer dann als Entertainer durch den Abend führen wird, bleibt abzuwarten.