"Invictus Games": Vier Tage nach Prinz Harry – Herzogin Meghan landet in Düsseldorf

Prinz Harry begleitet die "Invictus Games" bereits seit vergangener Woche. Jetzt ist auch Herzogin Meghan am Düsseldorfer Flughafen gelandet, um die Spiele mit ihrem Mann zu verfolgen und dessen 39. Geburtstag mit ihm zu feiern!

Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan Markle in Düsseldorf.

Noch mehr royaler Besuch in Düsseldorf! Nachdem Prinz Harry bereits letzte Woche, pünktlich zum Start der "Invictus Games" in Düsseldorf landete, ist nun auch Herzogin Meghan von Los Angeles nach Deutschland gereist, um ihrem Mann Gesellschaft zu leisten.

Herzogin Meghan ist in Düsseldorf gelandet

Die Verstärkung für Prinz Harry ist eingetroffen! Herzogin Meghan landete am Dienstag in Düsseldorf – mit 13 Minuten Verspätung, wie "Bild" berichtete. Der Flieger aus London landete um 15:58 Uhr in Deutschland.

Meghan verließ den Flughafen um 16:20 Uhr durch den VIP-Ausgang, wo bereits ein Range Rover auf sie wartete. Zwei weitere Fahrzeuge dienten als Sichtschutz. Für ihre Reise war die Herzogin leger gekleidet, hatte die Haare zu einem Knoten zusammen gebunden und trug eine große Sonnenbrille.

Prinz Harry bei den "Invictus Games"

Prinz Harry ist bereits seit vergangener Woche in NRW und nahm am Samstagabend an der Eröffnungsfeier der "Invictus Games" teil. Dem Royal sind die Spiele, die er vor einigen Jahren als Wettkampf für im Krieg verwundete Soldatinnen und Soldaten ins Leben rief, sehr wichtig.

Bei den "Invictus Games" treten mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen gegeneinander an. Bei den Spielen handelt es sich um Harrys Herzensprojekt, weshalb es auch nicht überraschend ist, dass der Herzog bisher täglich anwesend war und auch seinen 39. Geburtstag am Freitag (15.09.) in Düsseldorf feiern wird.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: In diesem Düsseldorfer Hotel wohnen sie

Herzogin Meghan wird ab sofort an seiner Seite sein. Ob die zweifache Mutter bei der Abschlussveranstaltung am Samstag (16.09.) eine Rolle spielen wird, ist noch fraglich. Ursprünglich sollte Meghan einen Part des Events Co-moderieren. Inzwischen ist ihr Name aber wieder aus dem Programm verschwunden.

Das Paar soll während der Spiele im "Hyatt" wohnen, wie die "Bild" berichtete. Das 5-Sterne-Hotel verfügt über einen Aufzug, der den Herzog und die Herzogin direkt vom Parkhaus in die Präsidenten-Suite bringt. Damit sollten die beiden Royals bestmöglich vor neugierigen Blicken geschützt sein.