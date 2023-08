Intimer Moment zwischen Evelyn Burdecki und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler": "Ich will knutschen"

Was hat essen mit küssen zu tun? Das erklärt Reality-Sternchen Evelyn Burdecki bei "Grill den Henssler" und bringt Laura Wontorra damit in Knutschlaune.

In der zweiten Folge des "Grill den Henssler Sommer-Special" (Ausstrahlung am 13. August, 20.15 Uhr auf VOX) geht es heiß her – ausnahmsweise jedoch nicht an den Töpfen, sondern zwischen Moderatorin Laura Wontorra und Teilnehmerin Evelyn Burdecki.

Der Trash-TV-Star Evelyn Burdecki ist schon zum dritten Mal zu Gast in der Koch-Sendung. Unter der Leitung von Sterne-Koch Alexander Wulf tritt sie dieses Mal gemeinsam mit "Tokio Hotel"- Schlagzeuger Gustav Schäfer und Livestreamer Knossi gegen Steffen Henssler an.

Evelyn Burdecki über Kinder und Leidenschaft beim Essen

Als Burdecki ihr Dessert zubereitet, verrät sie, dass sie offenbar gerne mal Mutter werden möchte: "Spätestens, wenn bei mir die Kinder da sind, werde ich die Liebe zum Kochen entdecken – dann werde ich soviel kochen...", erklärt sie. Der richtige Partner war in der Vergangenheit allerdings noch nicht dabei. Aber immerhin weiß die 34-Jährige, wie sich der Traummann beim ersten Date verhalten soll: "Ich muss die Leidenschaft sehen, wenn er isst. Dann weiß ich auch, dass er ein guter Küsser ist. Wenn er alles nur so in sich reinstopft, dann würde ich ihn an dem Abend nicht küssen."

Laura Wontorra (l.) und Evelyn Burdecki teilen einen intimen Moment. © RTL

Kommt es zum Kuss zwischen Laura Wontorra und Evelyn Burdecki?

Moderatorin Laura Wontorra (34) wollte allerdings genauer wissen, wie man leidenschaftlich ist. Evelyn Burdecki lässt es sich daraufhin nicht nehmen, das zu demonstrieren. Sie kommt der Moderatorin ganz, ganz nah und haucht: "Tief in die Augen gucken und dabei den Blick von der Dame gegenüber genießen. Das ist dann wirklich Leidenschaft!" Bei Laura Wontorra hatte diese Einlage offenbar eine sofortige Wirkung: "Ich will knutschen. Jetzt!" Ob es tatsächlich zum Kuss kommt, ist bislang nicht bekannt.

Ein No-Go beim ersten Date ist für Burdecki übrigens ein Mann, der Salat isst, wie sich Laura Wontorra erinnert. Laut Burdecki muss der Mann ihrer Träume außerdem mehr essen als sie (was laut ihr eine Menge ist) und sie akzeptieren, wie sie ist, auch wenn ihr beim Essen Zwiebeln am Mund kleben. Freiwillige vor!