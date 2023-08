Neue Show mit 50 Trash-TV Stars: Sind Jenny Elvers und Guilia Siegel dabei?

Wird "The Greatest Player" auf Amazon Prime die Trash-TV-Version von "Squid Game"? Angeblich stehen 50 deutsche Reality-Stars derzeit für ein neues Format in Frankreich vor der Kamera.

Top Secret! Wie " " berichtet, soll seit Anfang August ein neues Reality-Format für den Streamingdienst Amazon Prime in Frankreich gedreht werden. Das Projekt soll den Arbeitstitel "The Greatest Player" (dt. "Der größte Spieler") haben und die französische Sendung "Les Cinquante" (dt. "Die Fünfzig") zum Vorbild haben.

In der Show, die laut Bericht im Original von der koreanischen Serie "Squid Game" inspiriert sein soll, treten 50 Kandidaten in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Nach Ende jedes Spiels entscheiden jeweils die Gewinner, wer und wie viele von den Verlierern die Show verlassen müssen.

"The Greatest Player" auf Amazon Prime: Neues Trash-Format mit 50 Reality-Stars?

Unter den 50 mitwirkenden Reality-TV-Stars sollen unter anderem Jenny Elvers (51), Cora Schumacher (46), Serkan Yavuz (26), Gigi Birofio (24), Walentina Doronina (23), Jasmin Herren (44) und Giulia Siegel (48) sein. Die ersten deutschen Teilnehmer sollen bereits wieder aus der Show gewählt worden sein.

Das würde erklären, warum etwa Cora Schumacher am Montag eine Instagram-Story aus dem Zug postete. Eine Quelle soll der Zeitung erklärt haben: "Es fliegen nach und nach Teilnehmer raus. Es kann gut sein, dass Cora deshalb bereits wieder zu Hause ist."