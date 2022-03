Internationaler Frauentag: Royals widmen der Queen bewegende Worte

Bewegende Worte zum Internationalen Frauentag: Sowohl von Sohn Prinz Charles und seiner Camilla als auch von Enkelsohn Prinz William und seiner Kate gab es für die Queen eine liebevolle Botschaft.

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März sowie ihres diesjährigen Platin-Thronjubiläums widmen Prinz William (39), Herzogin Kate (40), Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) der Queen "Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Staatsoberhaupt, die außergewöhnliche Regierungszeit der Königin war länger als die jeder anderen Monarchin in der britischen Geschichte - sie hat eine ganze Nation inspiriert und ihr Leben dem Dienst am Commonwealth und seinen Menschen gewidmet", heißt es in dem Beitrag.

Dazu wurde eine ganze Fotoreihe geteilt, die zunächst ein paar Schwarz-Weiß-Fotos von Elizabeth II. in jüngeren Jahren zeigt. Auf weiteren Bildern ist die Monarchin gemeinsam mit Kate und William im Garten, mit Camilla und Blumenstrauß bei einem öffentlichen Termin oder mit ihrer roten Schachtel im Audienzraum zu sehen.

Ein letztes Foto zeigt die Queen zusammen mit ihrem im Jahr 2021 verstorbenen Ehegatten Prinz Philip (1921-2021) und den gemeinsamen Enkelkindern, darunter Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6).