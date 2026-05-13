Ärger wegen Ehefrau Heidi Klum: Tom Kaulitz klärt falsche Behauptung auf

Eigentlich sind Tom Kaulitz und Heidi Klum ein Herz und eine Seele. Doch wie der Tokio-Hotel-Star jetzt verrät, versetzte ihn eine bestimmte Behauptung seiner Ehefrau in Rage. Kaulitz will einiges klarstellen...

Auch dieses Jahr lockte das OMR Festival am 5. und 6. Mai viele prominente Gesichter nach Hamburg. Neben Boris Becker (58) oder US-Sportlegende Tom Brady (48) betrat auch Heidi Klum (52) die Bühne des bekannten Networking-Events. Sie sprach über ihre Karriere, Erfolgsgeheimnisse – und ihren Ehemann Tom Kaulitz (36). Doch was sie über ihren Liebsten zu sagen hatte, löste bei dem Tokio-Hotel-Star großen Ärger aus.

In Rage wegen Heidi Klum: Tom Kaulitz deckt Lüge auf

"Ich hab mich gerade aufgeregt. Weil meine Frau war beim OMR und da hat sie auf der Bühne erzählt, dass sie immer um 5.30 Uhr aufwacht und sehr tüchtig ist, und ihr Mann schläft immer bis mittags", verrät Tom Kaulitz im Podcast " ". Dem Gitarristen habe nicht gefallen, dass er von seiner Frau vor versammelter Runde als "der Faule" in der Beziehung dargestellt worden sei. Diese Behauptung entspreche nicht der Wahrheit – Kaulitz erkennt darin eine Lüge: "Seit wann schlaf ich denn bitte bis mittags? Ich könnte bis mittags schlafen, ich schlafe gerne bis mittags, aber das ist vielleicht in den letzten fünf Jahren zweimal vorgekommen, mal an einem Wochenende vielleicht."

Behauptung von Heidi Klum: Bill Kaulitz steht Zwillingsbruder bei

Auch Zwillingsbruder und Podcast-Partner Bill Kaulitz (36) ist mit Klums Worten nicht einverstanden. Der Tokio-Hotel-Frontmann muss für Tom eine Lanze brechen. Wenn der 36-Jährige gelegentlich später aufstehe als seine Frau, habe das nur einen Grund. "Du bist ja auch immer noch spät wach und arbeitest auch sehr spät, und Heidi ist immer schon um 21 Uhr im Bett", so Bill im Gespräch. "Und ich komme halt immer erst um 23 Uhr oder so aus dem Studio", fügt Tom hinzu. Der Arbeitsalltag als Musiker unterscheide sich demnach deutlich von dem von Heidi Klum – abweichende Arbeitszeiten inklusive.

Bill Kaulitz (li.) bricht nach Heidi Klums Behauptung eine Lanze für seinen Zwillingsbruder Tom. © imago/HOFER

Bill Kaulitz über Bruder Tom: "Kommst da rüber wie ein fauler Jugendlicher"

Tom Kaulitz ist wichtig zu betonen, dass er – wie seine Frau – hart schufte. Die Aussage von Heidi Klum beim OMR Festival impliziere eher das Gegenteil: "Meine Frau so: 'Ja, ich arbeite viel, mein Mann pennt halt viel.'" Sein Bruder ist gleicher Meinung: "Du kommst da rüber wie so ein fauler Jugendlicher." Tom kann sich zudem eine kleine Spitze nicht verkneifen. "Ich dachte so, ich komme rüber wie Bushido", witzelt er und bezieht sich damit auf den bekannten Rapper, der vor Kurzem noch in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" saß.

Bushido mit Ehefrau Anna-Marias Ferchichi. © imago/Panama Pictures

Rapper rechnet mit Heidi Klum ab: "Nervt mich extrem"

Auch Bushido (47) machte kürzlich Schlagzeilen – mit einer provokanten Aussage zu Heidi Klum. In einem Interview mit " " wurden der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) zur diesjährigen Met Gala befragt, bei der Klum extravagant als Marmorstatue den roten Teppich betrat. Der 47-Jährige sagte über das deutsche Topmodel: "Sie nervt mich extrem." Bei dieser Spitze gegen Klum musste sogar die Ehefrau des Rappers schlucken. Dass es darauf eine Retourkutsche geben wird, dürfte allerdings ausgeschlossen sein.