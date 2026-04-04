DSDS-Kritik für Dieter Bohlen: Sänger rechnet mit TV-Branche ab

Dieter Bohlen ist für sein loses Mundwerk bekannt. Bei TV-Zuschauern trifft das nicht immer auf Anklang. Ein Musikerkollege nimmt ihn jetzt in Schutz und rechnet in der AZ mit der Fernsehbranche ab.

Ehrlichkeit zahlt sich aus – oder etwa nicht? Bei Dieter Bohlen (72) scheiden sich daran seit Jahren die Geister. Der selbst ernannte Poptitan ist berüchtigt für seine spitze Zunge und eckt damit regelmäßig bei TV-Zuschauern an. Am Ostersamstag (4. April) startet die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" – neben Gesangsauftritten sind natürlich auch Bohlens knallharte Bewertungen zu erwarten. Noch vor Start der RTL-Show springt jetzt ein Promi-Kollege für ihn in der AZ in die Bresche.

Dieter Bohlen bei DSDS: Promi-Kollege rechnet mit TV-Branche ab

Wie auch Dieter Bohlen ist Ballermann-Star Ikke Hüftgold (49) ein Freund von schonungsloser Ehrlichkeit. Dass viele Äußerungen des 72-jährigen DSDS-Jurors als zu schroff empfunden werden, kann Musikerkollege Hüftgold nicht verstehen. Im AZ-Interview schlägt er ernste Töne an: "Mir geht's komplett auf den Zeiger, dass Dieter in der Vergangenheit für seine Aussagen so angefeindet wurde." Auch rechnet Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt, mit der TV-Branche ab: "Wir haben uns mittlerweile so viele Maulkörbe verpasst. Und ich glaube, eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse provokante Art im Fernsehen muss erlaubt sein. Das ist letztendlich immer noch Meinungsfreiheit."

Ballermann-Star springt für Bohlen in die Bresche

Wer sich dafür entscheidet, als Kandidat bei DSDS teilzunehmen, müsse "halt auch damit rechnen, zu scheitern". Ikke Hüftgold fällt ein klares Urteil: "Ich finde es sehr schade, wenn man Dieter dafür kritisiert, dass er eine Schnauze hat, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das fehlt dem deutschen Fernsehen." Der Ballermann-Star beobachte eine negative Entwicklung. "Es wird ja immer langweiliger im TV", so Hüftgold gegenüber der AZ. Polarisierenden Menschen wie Dieter Bohlen sei es zu verdanken, dass DSDS und ähnliche Formate noch immer erfolgreich sind.

Ballermann-Star Ikke Hüftgold spricht in der AZ über Dieter Bohlen und DSDS. © imago/nicepix.world

Ersatz für Dieter Bohlen? Ikke Hüftgold spricht von eigenem Format

In der neuen DSDS-Staffel nehmen neben Dieter Bohlen auch Rapper Bushido (47) und Partyschlagersängerin Isi Glück (35) am Jurypult Platz. Zu seiner Ballermann-Kollegin pflegt Ikke Hüftgold ein freundschaftliches Verhältnis. Viele Ballermann-Fans wünschten sich, dass RTL auch Hüftgold mit ins Boot holt. Auf Social Media wurde die Forderung laut, der 49-Jährige .

Der Partyschlagersänger freut sich über den Zuspruch, kann darüber im AZ-Interview aber nur schmunzeln: "Man stelle sich mal vor, Ikke Hüftgold würde da jetzt auch noch sitzen. Dann könnte man direkt ein eigenes Format geben: 'Deutschland sucht den Partyschlagerstar'. Aber vielleicht passiert das ja auch noch."

"Natürlich könnte ich es nicht besser als Dieter"

Als Juroren-Ersatz für Bohlen sei er jedenfalls nicht geeignet – da ist sich Ikke Hüftgold sicher. "Natürlich könnte ich es nicht besser als Dieter. Ich würde nach einer halben Stunde rausfliegen, ich nehm ja nun wirklich auch kein Blatt vor den Mund." DSDS habe mit dem Poptitan einen guten Fang gemacht: "Ich freu mich riesig, dass Dieter Bohlen da sitzt, wo er ist. [...] Für mich ist Dieter einfach eines der letzten großen Fernsehgesichter. Er hat die Sendung zu dem gemacht, was sie ist. Deswegen ist er für mich unersetzbar."