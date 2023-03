In Klinik eingeliefert: Felix Lobrecht gibt Comedy-Auszeit bekannt

Felix Lobrecht wird für eine Weile aus der Öffentlichkeit verschwinden, wie er selbst in seinem Podcast mitteilte. Der Comedian befände sich aktuell in einer Klinik und sei "im Arsch".

Schluss mit Comedy: Felix Lobrecht kündigt Auszeit an

"Du siehst aus wie Axel Schulz nach einem Kampf, als wärst du im Zeltlager von Mücken überfallen worden. Sehr aufgedunsen." So kommentierte Tommi Schmidt das Aussehen seines Co-Host Felix Lobrecht im gemeinsamen Podcast "Gemischtes Hack". Was genau der Grund für Lobrechts aktuelles Erscheinungsbild ist, verrät der Neuköllner Comedian nicht. Doch dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist, wird im Laufe des weiteren Gesprächs schnell klar.

Auf Schmitts Frage, ob Lobrecht wieder schreibe, reagiert dieser überraschend emotional und macht eine Ankündigung, die wohl viele seiner Fans überraschen dürfte: "Ich gehe in zwei Wochen wieder auf Tour (...) Luxemburg, Österreich, Schweiz, fünf oder sechs Wochen sind wir auf Tour, und dann, das verkünde ich jetzt ganz offiziell und völlig würdelos: höre ich auf mit Comedy – für ein Jahr, ich mache Pause mit Öffentlichkeit!"

Ganz von der Bildfläche wird der Comedian allerdings nicht verschwinden, wie sein Schmitt lachend feststellte. Immerhin werde Lobrecht ja auch weiterhin im Podcast des Comedy-Duos zu hören sein.

Felix Lobrecht: "Ich bin im Arsch"

Das sei zwar richtig, erwiderte Lobrecht, doch ansonsten werde er nichts machen: "Ich bin seit fünf Monaten krank, ich bin in der Klinik hier, ich bin im Arsch".

Ob seine momentanen Beschwerden psychischer oder physischer Natur sind, verriet der Comedian bisher allerdings nicht. Bereits im vergangenen Jahr sprach Lobrecht im Podcast darüber, "durch zu sein" und sich antriebslos zu fühlen. Nach dem Ende seiner Tour nahm er sich damals eine Pause, obwohl er wüsste, dass ihm das Nichtstun nicht gut tun würde: "Ich werde dann wieder mit meinen Depressionen zu kämpfen haben."

Für die kommende Auszeit hat Felix Lobrecht aber einen ziemlich guten Plan: Er will endlich reisen. Früher habe ihm dazu immer das Geld gefehlt, inzwischen mangelt es dem Comedian an Zeit. "Ich schaue mir die Welt an und höre auf mit dem Quatsch".