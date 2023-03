Deutliche Ansage: Ruth Moschner reagiert auf geschmacklosen Fan-Kommentar

Ruth Moschner macht einem Instagram-Nutzer eine deutliche Ansage, nachdem dieser einen geschmacklosen Kommentar unter einem ihrer Beiträge hinterläßt. Auch die Fans der Fernsehmoderatorin reagieren entsetzt.

Es ist kein Geheimnis, dass einige Männer Sexismus auf Social Media ungeniert ausleben. Für einen Instagram-Nutzer hatte ein geschmackloser Kommentar nun jedoch Folgen, denn Ruth Moschner machte dem Mann eine deutliche Ansage.

Ruth Moschner lässt sich sexistischen Kommentar nicht gefallen

"Die bläst bestimmt gut", kommentierte besagter Nutzer unter einem Beitrag der Fernsehmoderatorin. Dieser Spruch verhalf dem Mann ins Rampenlicht, denn Moschner widmete ihrem "Fan" einen eigenen Beitrag und schrieb dazu:

"Vielen Dank für Ihren Kommentar, Westkurve. Es freut mich, dass meine Bilder Ihnen zusagen. Da Sie offensichtlich von keinem gelernt haben, wie man positive Gefühle so ausdrückt, dass sich niemand unwohl fühlt, lassen Sie es künftig einfach bleiben. Vielleicht ist es Ihnen aber auch egal. Dann behalten Sie Ihre Interpretationen erst Recht für sich. Wahrscheinlich hatten Sie eine schlimme Kindheit, eine unangenehme Ausbildungszeit oder einfach nur nen schlechten Tag. Dafür haben Sie mein Mitgefühl. Aber Sie kommen da raus. Ich glaube da fest dran. Arbeiten Sie also bitte an Ihrem Umgangston, denn weder meine Follower:innen noch ich können was für Ihren Kackhaufen im Hirn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Geschmackloser Kommentar: Die Fans sind entsetzt

In den Kommentaren bekommt die 46-Jährige Zuspruch von ihren Fans. Viele sind entsetzt von der übergriffigen Bemerkung. "Bei manchen Kommentaren schäme ich mich manchmal ein Mann zu sein", erklärte ein Nutzer.

Ein anderer sah die Sache ganz ähnlich: "Egal, wie viel man liest. Es gibt immer einen Vertreter des männlichen Geschlechts, der das Niveau nochmal unterschreitet. Immer wieder schäme ich mich mit solchen Leuten mit."

Eine Userin fand: "Das traurige ist, dass er sich jetzt bestimmt dafür feiert, dass er für 15 Sekunden Fame hat"

"Weltklasse, Ruth"

Nicht nur von ihren Fans gab es Unterstützung für die Moderatorin , auch ein paar Promis kommentierten Ruth Moschners Beitrag. Sänger Prince Damien schrieb etwa: "Schick sie alle zu mir! 15 Minuten mit mir und die machen nie wieder eine Frau im Internet an. Geschweige denn im wahren Leben. Das Trauma wird sie ein Leben lang verfolgen."

Von Schauspielerin Simone Thomalla gab es ein: "Weltklasse, Ruth!"