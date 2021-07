Im neuen Film: Hardy Krüger streicht das "junior" aus seinem Namen

In seinem neuen Film "Leberhaken" hat Hardy Krüger jr. seinen Namen geändert: Hardy Daniel Krueger ist im Abspann zu sehen.

Nanu, was ist denn da los? Hardy Krüger junior stand vor Kurzem für seinen neuen Film "Leberhaken" vor der Kamera. Doch im Abspann seines neuen Streifens hat der Schauspieler plötzlich einen neuen Namen! Das "junior" ist verschwunden, stattdessen ist Hardy Daniel Krueger zu sehen.

" " verriet der 53-Jährige die Hintergründe für die Änderung. Er sagte: Eigentlich war die Idee dahinter, "dass dieser Film ungewöhnlich ist, dass wir diese Geschichte in den Vordergrund stellen wollten und keine Ablenkung haben wollten, was manchmal zutrifft, wenn man 'Hardy Krüger junior' sieht."

Zu seinem Vater hat Hardy Krüger keinen Kontakt mehr

Damit, dass er zu seinem Vater, Schauspieler Hardy Krüger, keinen Kontakt mehr hat, wie er dem Sender vor rund einem Jahr bereits verraten hatte, habe das aber nichts zu tun, erzählt er weiter. Er wolle sich nicht noch weiter von ihm distanzieren, es gehe viel mehr darum, keine falschen Erwartungen zu wecken. Hardy Daniel Krüger: "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es natürlich einfach auch oft so, dass das Publikum denkt, dass man so ist, wie man die letzte Rolle gespielt hat."

Im neuesten Film des Schauspielers geht es um einen Box-Keller in Berlin-Wedding. Das besondere: Das Drehbuch entstand in wenigen Tagen, mehrere Wochen wurde geprobt, gefilmt in nur drei Tagen. Wann "Leberhaken" erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.