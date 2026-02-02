Im Dschungelcamp besiegelt: Gil Ofarim staubt nächsten Reality-Auftritt ab

Das Dschungelcamp ist in die finale Woche gestartet und zur großen Überraschung vieler ist Gil Ofarim immer noch dabei. Er will seine Chance für einen Neustart nutzen – und vereinbart mitten in der Show seinen nächsten Auftritt in einem Reality-Format.

Der Ärger um die Dschungelcamp-Teilnahme von Gil Ofarim war groß. Viele Fans, darunter auch einige Prominente, äußerten ihren Unmut über seinen Auftritt in der Trash-TV-Show. In dem RTL-Format hüllt sich der Sänger über seinen Davidstern-Skandal in Schweigen. Kann Eva Benetatou die Schale des gefallenen VIPs knacken? Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" macht sie ihm jetzt ein unwiderstehliches Angebot.

Eva Benetatou fordert von Gil Ofarim "die Wahrheit"

Eigentlich war Gil Ofarim nach eigener Aussage davon ausgegangen, dass er in der ersten Dschungelcamp-Woche sämtliche Prüfungen absolvieren müsse, nur um danach als Erster rausgewählt zu werden. Doch jetzt kam alles anders: Ariel Hediger wurde von den Zuschauern dazu verdonnert, jeden Tag um Sterne zu kämpfen, und Nicole Belstler-Boettcher kassierte den ersten Rauswurf. Die Anspannung scheint daher nach und nach von dem 43-Jährigen abzufallen und er öffnet sich.

An Tag 11 kommt Gil Ofarim mit Eva Benetatou ins Gespräch. Die beiden Trash-VIPs plaudern über Yoga, wobei der Sänger enthüllt, dass er fast eine Ausbildung zum Yogalehrer angefangen hätte. Auf die Frage, warum er sich dagegegen entschieden hatte, antwortet er in typischer Manier ausweichend: "Welche Ausrede kann ich dir geben?" Benetatou will sich aber nicht so einfach abspeisen lassen und betont: "Die Wahrheit!"

Deal im Dschungelcamp: Bei ihr will der Skandal-VIP sprechen

Dabei nutzt die 33-Jährige geschickt die Gunst der Stunde: "Wenn ich dich zu meinem Podcast einladen würde, der 'Nothing But The Truth' heißt, würdest du dann kommen?" Dabei fügt sie an: "Würdest du auch die Wahrheit erzählen?" Gil Ofarim freut sich über die Einladung und betont: "Das, was ich sagen darf, sage ich." Der Deal wird mit einem Handschlag besiegelt und der Skandal-VIP hat sich damit einen neuen Auftritt in einem Format gesichert, das sich hauptsächlich mit Reality-TV auseinandersetzt.

Eva Benetatou lädt Gil Ofarim in ihren Podcast ein. Ob er dann die Wahrheit erzählen wird? © RTL

Verschwiegenheits- oder Unterlassungserklärung: Das sagen die Anwälte

Aber wird Gil Ofarim im Podcast-Gespräch wirklich seine Sicht auf den Eklat rund um den Davidstern-Skandal schildern? Im Dschungelcamp selbst hat er bislang geschwiegen. Stattdessen redet er sich damit heraus, dass er eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet habe und daher nicht darüber sprechen dürfe. Sein Anwalt Alexander Stevens hat das öffentlich bestätigt.

Auch der Anwalt des Hotelangestellten, dem Ofarim Antisemitismus vorgeworfen hatte, meldete sich zu Wort. Er erklärte in einer Mitteilung allerdings, dass es sich bei der Vereinbarung zwischen den Parteien um eine Unterlassungserklärung handle. "Darin verpflichtet sich Gil Ofarim gegenüber unserem Mandanten, bestimmte Handlungen und Aussagen strafbewehrt zu unterlassen. Die Handlungen und Aussagen betreffen die dem Strafverfahren vor dem Landgericht Leipzig zugrundegelegenen Vorwürfe."

Wird Gil Ofarim bei Eva Benetatou auspacken?

Das bedeutet also, dass Gil Ofarim sehr wohl über bestimmte Aspekte des Skandals sprechen kann – wie zum Beispiel Reue oder die eigene Verantwortung. Stattdessen versteckt sich der Sänger weiterhin hinter allgemeingültigen Floskeln. Sollte er tatsächlich nach dem Dschungelcamp in dem Podcast von Eva Benetatou sprechen, bleibt abzuwarten, ob er sich zu den Hintergründen des Vorfalls äußern wird. Nach seiner bisherigen Performance bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dürfte das allerdings unwahrscheinlich sein.