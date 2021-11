Ikke Hüftgold: Ballermann-Star schwärmt von seiner 21-jährigen Freundin

Ikke Hüftgold zeigt sich seit kurzem mit einer neuen Frau an seiner Seite. Am Rande einer Kunstausstellung sprachen die beiden über ihr Glück. "Ich liebe seine offene und ehrliche Art", sagte die 21 Jahre jüngere Studentin Nina.

Mallorca-Kollege Jürgen Kadel (48), besser bekannt als "Honk", hatte ihn zu seiner Kunstausstellung beim Galeristen Heinrich Walentowski in westfälische Werl eingeladen - und Matthias Distel (45) alias Ikke Hüftgold kam auch.

Ikke Hüftgold: Studentin Nina (21) ist seine neue Freundin

Aber er erschien nicht allein, sondern in Begleitung einer attraktiven Frau: Nina ist 21 Jahre alt, studiert Medienmanagement und ist Distels neue Freundin.

Neue Freundin: Ikke Hüftgold seit fünf Monaten ein Paar

Seit fünf Monaten sind die beiden ein Paar, zeigten sich unter anderem bereits Mitte Oktober turtelnd bei der Weltpremiere von "Zeppelin - Das Musical" im Festspielhaus Füssen.

Nina über ihren prominenten Freund: "Er hat das Herz am rechten Fleck"

Auch in Werl ließen sich die beiden den ganzen Abend nicht aus den Augen. Das Paar erzählte von seinem taufrischen Glück und kam dabei ins Schwärmen. "Ich liebe seine offene und ehrliche Art. Er sagt immer, was er denkt und hat das Herz am rechten Fleck", sagt Nina in der "Bild" über ihren Matthias.

Ikke Hüftgold: "Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander!"

Und der freut sich über einen ganz besonderen Liebesbeweis - sie habe sogar schon die schwarze Perücke geföhnt, die er als Ikke bei seinen Auftritten trägt: "Es läuft super! Nina ist so oft es geht an meiner Seite, ich hoffe, dass das so bleibt."

Die 21 Jahre Altersunterschied sind für den Entertainer ("Dicke Titten, Kartoffelsalat") kein Problem. Er habe Liebe nie am Alter festgemacht, betont er: "Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander!"

Nina: "Ich bin kein Malle-Mädchen"

Und für Nina steht fest: "Ich bin mit Matthias zusammen, nicht mit Ikke Hüftgold." Sie sei ohnehin kein "Malle-Mädchen", das sei nicht ihre Musik. Aber dann kam alles ganz anders: "Irgendwann haben meine Freunde mich gezwungen, mit auf ein Konzert von Matthias zu gehen. Da sind wir ins Gespräch gekommen, haben Nummern ausgetauscht."