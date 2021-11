Trennung und Ehe-Aus: Das sagen Melanie Müller und Mike Blümer

Sie waren einmal privat und beruflich eng verbunden, jetzt sollen Melanie Müller und Ehemann Mike Blümer getrennt sein. Mit einem anderen Mann wurde der Trash-Star schon gesehen. Doch was ist dran an einer neuen Beziehung? Wie steht es um die Ehe?

Nur gemeinsam war so vieles möglich: 13 Jahre Ehe, zwei Kinder, Melanie Müllers Karriere... Jetzt liegt die Ehe offenbar in Trümmern.

Melanie Müller und Mike Blümer: Gerüchte gibt es schon länger

Schon im Sommer im "Promi Big Brother"-Haus bekam man einen düsteren Einblick in die Beziehung von Melanie Müller und Mike Blümer. Das Paar ging beim Treffen im Nebenraum wenig liebevoll miteinander um. Man habe sich auseinandergelebt, wolle aber wieder zusammenfinden, so der Tenor beim Krisen-Gespräch vor einem Millionenpublikum. Doch offenbar hat das nicht geklappt.

Fremdgeh-Fotos? Melanie Müller dementiert Affäre

Als vor wenigen Tagen Fotos auftauchten, welche die 33-Jährige mit einem 60-jährigen Geschäftsmann zeigten, sah Mike Blümer rot. Er packte seine Sachen und flog in die Karibik. "Man sollte mir momentan kein Flugticket nach Leipzig in die Hand drücken!", sagte er RTL.

"Fehler gemacht": Melanie Müller über ihre Ehe und die Familie

Und was sagt Melanie Müller zu den Gerüchten? Sie will nicht länger schweigen. Eine Affäre habe sie nicht, sagt sie zu RTL. Und weiter: "Ich hab halt immer an meine Karriere gedacht und dann kam meine Familie – und das sehr weit hinten. Da weiß ich, was ich da auch für Fehler gemacht habe." Sie ist der Meinung, dass die Ehe schon länger kaputt war. "Es verwirrt mich, weil er wirklich vorher gesagt hat, es ist vorbei. Schluss, Aus, Ende!"

Aktuell haben Melanie Müller und ihr Ehemann keinen Kontakt

Die beiden Eheleute haben aktuell keinen Kontakt. Müller klagt: "Es ärgert mich natürlich, dass mein Mann absolut nicht erreichbar für mich ist, dass der komplett blockt." Blümer sieht das anders. Er habe Kontakt zu seiner Frau gesucht, sie habe ihn aber "weggedrückt".