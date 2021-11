Trennung von Melanie Müller? Das sagt Ehemann Mike Blümer

Melanie Müller wurde turtelnd mit einem anderen Mann gesichtet. Die Schlagersängerin erklärt, sie habe Trost bei einem Freund gesucht. Doch Ehemann Mike Blümer sieht die Sache ganz anders. Wird er sich trennen?

Ballermann-Star und "Promi Big Brother"-Gewinnerin Melanie Müller (33) hat es gerade nicht leicht. "Zuletzt stand ich dann die letzten Wochen alleine da, was für mich sehr schwer war. Ich habe keine Kraft mehr", beschreibt sie ihre momentane Gefühlslage .

Das Boulevardblatt zeigt Fotos, auf denen sie Hand in Hand mit einem anderen Mann zu sehen ist. "Gute Freunde, die keine Vorteile aus meiner Person ziehen möchten, stehen in dieser schweren Zeit hinter mir und sind für mich da. Zum Glück habe ich neben meinen Freunden auch bei Uwe eine Schulter zum Anlehnen", sagt sie über diesen Mann.

Schon länger Beziehungsprobleme

Seit 2014 ist Melanie Müller mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Dass es in der Ehe kriselt, konnten die Zuschauer der Sat.1-Realityshow "Promi Big Brother" (August) in einem berührenden Aufeinandertreffen der beiden in der Sendung live miterleben. "Vor und während 'Promi Big Brother' hatten Mike und ich ja schon unsere Probleme. Im Anschluss habe ich alles versucht, um die Ehe zu retten. Doch Mike wollte auf Abstand gehen und Zeit für sich haben", so Müller. Rückblickend erklärt sie weiter dazu: "Das war für mich sehr schwer zu verarbeiten und hat mich traurig gemacht. Ich bin öfter am Ende meiner emotionalen Kräfte gewesen und habe es trotzdem weiter versucht."

Doch das hat offenbar nicht gefruchtet und so hält sie sich nun an ihre Freunde, aber: "Er [Uwe] ist aber weder mein neuer Partner noch eine Affäre. Er tröstet mich. Er hilft mir gerade in einer schweren Zeit und dafür bin ich dankbar."

Ehemann von Melanie Müller: "Sie hat mich sehr enttäuscht"

Mike Blümer, Ehemann von Melanie Müller, hat klare Worte zu den Fotos, die er von der Schlagersängerin in der Presse sah. "Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein WIR mehr. Meine Geduld ist am Ende", sagt er gegenüber " ". "Das Einzige, was uns verbindet, sind unsere Kinder und dafür müssen wir eine möglichst gute Lösung finden. Melli hat mich sehr enttäuscht, traurig gemacht und den Weg zurück unwiderruflich abgeschnitten."

Am Mittwoch zeigte sich Mike Blümer auf Instagram noch von einer anderen Seite und machte seiner Frau zum Hochzeitstag eine Liebeserklärung. "Ich liebe Dich und unsere Kinder", schrieb er zu einer Fotocollage.

Doch wie es jetzt scheint, haben sich die Gefühle von Mike zu Melanie Müller gewandelt. Ob die Ehe noch eine Chance hat, bleibt abzuwarten.