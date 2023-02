Hund beißt Sohn in den Arm: Cathy Hummels gibt Vierbeiner ab

Cathy Hummels bangt nach dem Hunde-Biss um die seelische Gesundheit ihres Sohnes. Die Moderatorin ist verzweifelt und muss sich schweren Herzens vom Allergikerhund Moon trennen.

Schon zum zweiten Mal gibt Cathy Hummels einen Hund ab. 2020 gibt die Moderation bekannt, dass Labrador Coco fortan bei ihrer Schwester wohne. Der Grund: Sohn Ludwig leidet an Asthma. Jetzt musste sich die 34-Jährige erneut von einem Vierbeiner trennen, nachdem Hündin Moon den Fünfjährigen gebissen hat. Erst im Sommer 2021 kam der niedliche Zottel zur Moderatorin.

Was ist passiert?

Sohn Ludwig hatte Angst vor Cathy Hummels' Hündin Moon

Es sei immer wieder zu kleineren Reibereien zwischen der Hündin und Ludwig gekommen, berichtet Cathy Hummels in " ". "Im September war es dann kein Schnappen und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein Biss in die Hand." Die Münchnerin quälte die Frage, wie sie mit der Angst des Sohnes umgehen soll. Schließlich hatte sie Hündin Moon in ihr Herz geschlossen. "Natürlich habe ich mir enorme Vorwürfe gemacht, da Ludwig traumatisiert war. Er sagte immer: 'Mama, die Moon soll weggehen. Ich hab Angst vor ihr. Sie tut mir immer weh.'"

Wo ist der Hund von Cathy Hummels jetzt?

Cathy Hummels fasste den Entschluss, den Vierbeiner an eine Freundin abzugeben. Ein Therapeut habe ihr diese Entscheidung nahegelegt. "Er war zu klein, um zu verstehen, dass sie nur spielen mag. Sie war ebenfalls zu klein, um zu verstehen, dass auch er nur spielen mag und er es nicht böse meint, wenn er auch von ihrem Essen isst. Das kam einmal vor. Danach hat sie nach ihm geschnappt. Solche Situationen haben sich leider vermehrt."

Cathy Hummels bangte um seelische Gesundheit von Ludwig

Hündin Moon sei für Trennungskind Ludwig so wichtig gewesen: "Die letzten Jahre waren hart. Ludwig und ich waren viel allein, er musste auf seinen Papa verzichten, auf eine intakte Familie. Auf Konstanten." Im Zuge der Scheidung von Mats Hummels trennte sich die Moderatorin dann auch von Moon. "Ich musste mich für die seelische Gesundheit meines Jungen entscheiden. Ludwig hat schon genug gelitten."