Horror-Erlebnis für Prinz Harry und Meghan: Beinahe-Crash bei Verfolgungsjagd

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan kam es in New York fast zu einer Katastrophe. Das Paar wurde mit dem Auto in eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt und entging dabei mehreren Beinahe-Unfällen.

Das Szenario erinnert an den tragischen Unfall von Prinzessin Diana, Harrys Mutter: Im Anschluss an eine Preisverleihung am Dienstagabend in New York wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan in eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt. Auch Meghans Mutter, Doria Ragland, saß mit im Auto. Der Sprecher des Paares teilte laut "Mirror" mit: "Die unnachgiebige Verfolgung, die über zwei Stunden dauerte, resultierte in mehreren Beinahe-Unfällen, in die andere Fahrer auf der Straße, Fußgänger und zwei Beamte der New Yorker Polizei verwickelt wurden."

Meghan sollte mit Award geehrt werden

Die Herzogin sollte in New York mit dem "Ms Foundation’s Women of Vision Award" geehrt werden. Prinz Harry und Meghans Mutter begleiteten sie zu der Veranstaltung. Es war der erste öffentliche Auftritt des Paars seit der Krönung von König Charles III..

Die Zeremonie besuchte Harry ohne seine Frau. Meghan war mit den beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien geblieben und hatte mit Sohn Archie dessen vierten Geburtstag gefeiert.

Harry und Meghan: Vorfall erinnert an Prinzessin Dianas Tod

Harrys Mutter, Diana Spencer, starb am 31. August 1997, bei einem Autounfall. Die Prinzessin und ihr Freund Dodi Al-Fayed waren in Paris unterwegs zu ihrer Wohnung, als sie in eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt wurden. Durch den tragischen Unfall verlor Harry seine Mutter sehr früh. In der Vergangenheit erklärte er immer wieder, dass er mit seiner Familie in die Staaten gezogen sei, um vor einem solchen Vorfall sicher zu sein.