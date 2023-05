Beliebtheit der Royals in den USA: Prinz Harry überholt Prinzessin Kate

Prinz Harry ist einer Umfrage zufolge der beliebteste britische Royal in den USA – und der bekannteste. Das geht aus einer Online-Umfrage und einem Bericht der New York Post hervor. Er überholt damit die bisherige Spitzenreiterin Prinzessin Kate.

Prinz Harry ist der beliebteste Promi New Yorks.

In England ist Prinz Harry nach dem "Megxit" vor allem der Bad-Boy der Familie und nicht immer gerne gesehen. Doch in den USA überholt der Prinz in Sachen Beliebtheit offenbar seit neuestem seine Verwandschaft.

Das berichtet die und bezieht sich dabei auf eine Umfrage des Online-Casino Unternehmens Bonusfinder.com.

Prinz Harry: Mehrheit hält ihn für den beliebtesten Royal

Demnach gaben 39% der Befragten, knapp 8.000 Bewohnern des Bundesstaates New York an, dass Prinz Harry für sie der beliebteste Royal seiner Familie sei.

Zudem sei Prinz Harry in allen sozialen Gruppen, unabhängig von Geschlecht und Alter, auch der bekannteste Royal. Auf Harry folgen ihm Prinzessin Kate (28,6%) und Prinz William (24,6%) sowie König Charles III und Harrys Frau Meghan.

Prinz Harry und Meghan: Viele Fans lieben ihre Offenheit

Prinzessin Kate, die lange als beliebtester Royal galt, kann zwar nicht mehr in New York punkten, gilt aber immerhin noch in Alaska und auf Hawaii als die Lieblings-Prinzessin.

Warum die Befragten sich in der Mehrheit für Prinz Harry entschieden haben, wurde bei Umfrage nicht berücksichtigt. Allerdings waren Harry und Meghan von Fans in der Vergangenheit oftmals für ihre Ehrlichkeit und ihre offene Art gelobt worden.