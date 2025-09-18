AZ-Plus
  Hofbräuhaus-Spektakel um Heidi Klum: Die ersten Bilder vom Heidifest in München

Hofbräuhaus-Spektakel um Heidi Klum: Die ersten Bilder vom Heidifest in München

Wenn Heidi Klum zum Heidifest ins Hofbräuhaus lädt, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Für das TV-Spektakel reisen sogar Weltstars nach München. Wer ist mit dabei? Die AZ zeigt die ersten Bilder vom roten Teppich.
Die Promis machen sich bereit für Heidi Klums Mega-Event im Münchner Hofbräuhaus.
Die Promis machen sich bereit für Heidi Klums Mega-Event im Münchner Hofbräuhaus.
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Party-Sänger Vincent Gross
Party-Sänger Vincent Gross
Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra
Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra
Gastgeberin Heidi Klum
Gastgeberin Heidi Klum
Dragqueen Candy Crash
Dragqueen Candy Crash
Frauke Ludowig mit Tochter Nele
Frauke Ludowig mit Tochter Nele
Eurodance-Legende Haddaway
Eurodance-Legende Haddaway
Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina
Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina
Bill und Tom Kaulitz
Bill und Tom Kaulitz
"Dahoam is Dahoam"-Stars Anita Eichhorn, Bernhard Ulrich und Brigitte Walbrun
"Dahoam is Dahoam"-Stars Anita Eichhorn, Bernhard Ulrich und Brigitte Walbrun
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, Tochter Jolina und Schwiegersohn Adrian
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, Tochter Jolina und Schwiegersohn Adrian
Lucas Cordalis ohne Ehefrau Daniela Katzenberger
Lucas Cordalis ohne Ehefrau Daniela Katzenberger
Franziska Knuppe und Mareile Höppner
Franziska Knuppe und Mareile Höppner
Ross Antony
Ross Antony
Sänger und Komponist Nik P mit Ehefrau Karin
Sänger und Komponist Nik P mit Ehefrau Karin
Rúrik Gíslason
Rúrik Gíslason
Barbara Meier
Barbara Meier
Beauty-Doc Luise Berger mit Tochter Eleonora
Beauty-Doc Luise Berger mit Tochter Eleonora
Olaf der Flipper mit Tochter Pia
Olaf der Flipper mit Tochter Pia
Hayley Hasselhoff, Tochter von "Baywatch"-Ikone David Hasselhoff
Hayley Hasselhoff, Tochter von "Baywatch"-Ikone David Hasselhoff
Dragqueen Bambi Mercury
Dragqueen Bambi Mercury
Sänger Sasha mit Ehefrau Julia
Sänger Sasha mit Ehefrau Julia
Elias Becker mit Freundin Yasmine Dahlberg
Elias Becker mit Freundin Yasmine Dahlberg
Die Wildecker Herzbuben
Die Wildecker Herzbuben
Zu München scheint Heidi Klum eine ganz besondere Verbindung zu haben. Das Topmodel reist gerne in die bayerische Hauptstadt und lässt es sich dabei meist nicht nehmen, auch im Hofbräuhaus vorbeizuschauen. Nur zwei Tage vor Wiesn-Start belässt es die 52-Jährige allerdings nicht bei einem privaten Besuch, sondern kapert mit einer eigenen TV-Show gleich das komplette Wirtshaus. Welche Promis feiern das Heidifest? Die AZ ist vor Ort dabei.

Heidi Klum in München: Topmodel feiert vor Wiesn-Start im Hofbräuhaus

Die Gästeliste zum Spektakel um Heidi Klum liest sich wie das "Who's Who" der deutschen Volksmusik-Branche. In der Sendung treten unter anderem Lucas Cordalis, Jürgen Drews, Michael Holm und Lou Bega auf, um noch vor dem Oktoberfest-Anstich für die richtige Wiesn-Stimmung zu sorgen. Internationalen Flair bieten Künstler wie Haddaway und The Weather Girls.

Tom und Bill Kaulitz lassen sich Heidifest nicht entgehen

An Heidi Klums Seite dürfen an dem Abend natürlich auch ihre Liebsten nicht fehlen. Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz unterstützen die Mode- und Werbe-Ikone bei ihrem Heidifest in München. Auch ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou sind am Start. Unter die 700 geladenen Gäste mischen sich noch weitere VIPs, die sich schon vor Start der Sendung begeistert zeigen.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert, die Heidi Klum noch aus ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" kennt, entdeckt beim Posieren für die Fotografen eine kleine Promi-Stolperfalle. Statt eines klassischen roten Teppichs gibt es eine echte Wiese als Deko. "Das ist ja wild mit der realen Wiese. Hier fallen ja die Ladys wegen der Unebenheiten", sagt sie der AZ kurz vor Start der Aufzeichnung.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert

Marianne und Michael Hartl im Partnerlook beim Heidifest

Beim Heidifest geben sich auch Marianne und Michael Hartl die Ehre. Eigentlich hat das Volksmusik-Duo seine Karriere an den Nagel gehängt, aber für Klum machen die beiden eine Ausnahme und erscheinen sogar im Partnerlook.

Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl

Der AZ verraten sie dazu: "In unseren Anfangsjahren haben wir das immer getragen. Wir waren immer im Partnerlook." Im Dirndl von Designerin Astrid Söll macht Marianne Hartl eine gute Figur, aber: "Dieses Dirndl ist so eng – irgendwann werd ich den Reißverschluss aufreißen."

Natürlich lassen sich auch Heidi Klums Lieblingsdragqueens das Spektakel im Hofbräuhaus nicht entgehen. Mit dabei sind unter anderem die "Queen of Drags"-Kandidatinnen Bambi Mercury, Yonce Banks und Candy Crash.

Dragqueen Candy Crash
Dragqueen Candy Crash

Letztere kann sich einen kleinen Seitenhieb gegen die prominente Gastgeberin nicht verkneifen und sagt zu ihrem XXL-Wurstschmuck, den sie um den Hals hängen hat: "Hab gehört, Heidi mag große Würste."

Heidi Klum: "Mal sehen, ob alles klappt"

Und was sagt Heidi Klum selbst über ihr erstes Heidifest in München? "Ich habe den Musikantenstadl geliebt und daher musste ich solch ein Fest auch veranstalten", sagt das Topmodel im Hofbräuhaus. Dabei gibt sie auch zu: "Ehrlich gesagt hatten wir gar nicht viel Zeit zum üben, mal sehen, ob alles klappt."

Welche weiteren Promi-Gäste im Münchner Hofbräuhaus feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

  • Golfball vor 29 Minuten / Bewertung:

    Lauter C und D Promis allen voran Marianne und Michael

  • Der wahre tscharlie vor 43 Minuten / Bewertung:

    Die Innenstadt wird aber schon großräumig abgesperrt, oder?
    Nicht dass es wieder so einen Vorfall wie den hier geschilderten gibt und jemand die Heidi erkennt,
    https://www.abendzeitung-muenchen.de/promis/tom-kaulitz-erlebt-peinlichen-moment-mit-heidi-klum-so-frech-art-1052914

  • meingottwalter vor 50 Minuten / Bewertung:

    Ein reiner Faschingsball. Geht natürlich nur in der Touri-Hochburg Hofbräuhaus. Aber gut, bringt noch mehr Touristen. Ist eh nix für Münchner.

