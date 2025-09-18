Hofbräuhaus-Spektakel um Heidi Klum: Die ersten Bilder vom Heidifest in München

Wenn Heidi Klum zum Heidifest ins Hofbräuhaus lädt, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Für das TV-Spektakel reisen sogar Weltstars nach München. Wer ist mit dabei? Die AZ zeigt die ersten Bilder vom roten Teppich.

Zu München scheint Heidi Klum eine ganz besondere Verbindung zu haben. Das Topmodel reist gerne in die bayerische Hauptstadt und lässt es sich dabei meist nicht nehmen, auch im Hofbräuhaus vorbeizuschauen. Nur zwei Tage vor Wiesn-Start belässt es die 52-Jährige allerdings nicht bei einem privaten Besuch, sondern kapert mit einer eigenen TV-Show gleich das komplette Wirtshaus. Welche Promis feiern das Heidifest? Die AZ ist vor Ort dabei.

Heidi Klum in München: Topmodel feiert vor Wiesn-Start im Hofbräuhaus

Die Gästeliste zum Spektakel um Heidi Klum liest sich wie das "Who's Who" der deutschen Volksmusik-Branche. In der Sendung treten unter anderem Lucas Cordalis, Jürgen Drews, Michael Holm und Lou Bega auf, um noch vor dem Oktoberfest-Anstich für die richtige Wiesn-Stimmung zu sorgen. Internationalen Flair bieten Künstler wie Haddaway und The Weather Girls.

Tom und Bill Kaulitz lassen sich Heidifest nicht entgehen

An Heidi Klums Seite dürfen an dem Abend natürlich auch ihre Liebsten nicht fehlen. Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz unterstützen die Mode- und Werbe-Ikone bei ihrem Heidifest in München. Auch ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou sind am Start. Unter die 700 geladenen Gäste mischen sich noch weitere VIPs, die sich schon vor Start der Sendung begeistert zeigen.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert, die Heidi Klum noch aus ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" kennt, entdeckt beim Posieren für die Fotografen eine kleine Promi-Stolperfalle. Statt eines klassischen roten Teppichs gibt es eine echte Wiese als Deko. "Das ist ja wild mit der realen Wiese. Hier fallen ja die Ladys wegen der Unebenheiten", sagt sie der AZ kurz vor Start der Aufzeichnung.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert © Steffen Trunk

Marianne und Michael Hartl im Partnerlook beim Heidifest

Beim Heidifest geben sich auch Marianne und Michael Hartl die Ehre. Eigentlich hat das Volksmusik-Duo seine Karriere an den Nagel gehängt, aber für Klum machen die beiden eine Ausnahme und erscheinen sogar im Partnerlook.

Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl © Steffen Trunk

Der AZ verraten sie dazu: "In unseren Anfangsjahren haben wir das immer getragen. Wir waren immer im Partnerlook." Im Dirndl von Designerin Astrid Söll macht Marianne Hartl eine gute Figur, aber: "Dieses Dirndl ist so eng – irgendwann werd ich den Reißverschluss aufreißen."

Natürlich lassen sich auch Heidi Klums Lieblingsdragqueens das Spektakel im Hofbräuhaus nicht entgehen. Mit dabei sind unter anderem die "Queen of Drags"-Kandidatinnen Bambi Mercury, Yonce Banks und Candy Crash.

Dragqueen Candy Crash © Steffen Trunk

Letztere kann sich einen kleinen Seitenhieb gegen die prominente Gastgeberin nicht verkneifen und sagt zu ihrem XXL-Wurstschmuck, den sie um den Hals hängen hat: "Hab gehört, Heidi mag große Würste."

Heidi Klum: "Mal sehen, ob alles klappt"

Und was sagt Heidi Klum selbst über ihr erstes Heidifest in München? "Ich habe den Musikantenstadl geliebt und daher musste ich solch ein Fest auch veranstalten", sagt das Topmodel im Hofbräuhaus. Dabei gibt sie auch zu: "Ehrlich gesagt hatten wir gar nicht viel Zeit zum üben, mal sehen, ob alles klappt."

Welche weiteren Promi-Gäste im Münchner Hofbräuhaus feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.