Höschenblitzer bei "James Bond"-Premiere: Was vor Kates Gold-Auftritt passierte...

Haben Sie schon mal etwas von Kimberley Garner gehört? Spätestens heute, einen Tag nach der "James Bond"-Premiere in London, spricht man über die britische Bademoden-Designerin, die kurz vor Herzogin Kate über den roten Teppich lief.

Während Herzogin Kate (39) in Gold strahlte und einen königlichen Auftritt bei der "James Bond"-Premiere hinlegte, blitzte bei Kimberley Garner nicht nur das Licht der Fotografen. Hatte sie keine Zeit, sich stilvoll anzuziehen? Wohl kaum! Die Blondine, die auch im Reality-TV ("Made in Chelsea") in England zu sehen war, wählte die Garderobe zur Filmvorstellung "Keine Zeit zu sterben" mit Kalkül.

Kimberley Garner: "James Bond"-Premiere mit Höschenblitzer

Die 30-jährige Bademoden-Designerin stöckelte in einem sehr gewagten weißen, ausgeschnittenen Kleid mit Cut-Outs zur Royal Albert Hall, in der die Stars die allererste Vorführung von Daniel Craigs letztem Auftritt als "James Bond" sahen. Kimberley Garner sorgte dafür, dass sie selbst eine Lizenz zum Nervenkitzel hatte, indem sie (zu) viel Bein und Sideboobs zeigte. Als sie einen etwas zu großen Schritt nach vorn wagte, blitzten die Kameras Fotografen.

Royals bei "James Bond": Camilla, Charles, Kate und William zeigen sich in London

Nur wenige Momente nach Kimberley Garner erschien auch die königliche Familie auf der "Bond"-Premiere in London. Prinz William kam mit Ehefrau Kate, Prinz Charles erschien mit Ehefrau Camilla. Die vier Royals plauderten mit dem Produzentenduo Barbara Broccoli und Michael G. Wilson und sprachen auch mit 007-Hauptdarsteller Daniel Craig, der rosa Samt trug.

Hingucker des Abends war aber nicht Kimberley Garner, sondern Herzogin Kate. Sie trug ein bodenlanges goldenes Wow-Capekleid, dessen Pailletten im Scheinwerferlicht funkelten.

Goldenes Kleid von Herzogin Kate ist von Designerin Jenny Packham

Zum tiefausgeschnittenen Kleid, das unten leicht transparent war, trug die Dreifach-Mutter goldenen Ohrschmuck. Kates Haare waren hochgesteckt. Die Herzogin wählte dazu goldene Pumps und große Ohrringe in derselben Farbe. Kates goldenes "James Bond"-Kleid soll von Designerin Jenny Packham gewesen sein. Ein ähnliches Modell der Designerin kostet zwischen 3.000 und 4.000 Euro.

"Ich werde Königin, es wird kommen"

Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der für RTL die Premiere kommentierte, sagte am roten Teppich über Herzogin Kate: "Das ist ein gutes Statement, der Welt auch mal zu zeigen, ich werde Königin, es wird kommen."