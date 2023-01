Hinnerk Baumgarten: "Du verlierst gerade Dein Leben. Sascha!"

Adels- und Promireporter Sascha Henn stirbt bei einem tragischen Unfall am Hamburger Elbtunnel. Auf den sozialen Medien verabschieden sich Freunde, Kollegen und Promis von dem Journalisten.

Promis und Kollegen nehmen auf den sozialen Medien Abschied von NDR-Reporter Sascha Henn. Der 52Jährige kam am bei einem Autounfall am Hamburger Elbtunnel ums Leben.

Schrecklicher Unfall auf der A7

Sascha Henn prallte am Montagnachmittag mit seinem Smart am Stauende auf der A7 in einen LKW. Die Gründe für den Zusammenstoß sind bisher noch nicht bekannt. "Durch den Aufprall erlitt der offenbar nicht angeschnallte Fahrer des Smart zunächst lebensgefährliche Verletzungen", teilte die Polizei mit. Er sei noch am Unfallort verstorben.

Promis trauern um Sascha Henn

Henns Freund, TV-Moderator Hinnerk Baumgarten, bekam die Rettungsversuche am Telefon mit. Auf Instagram schrieb er: "Als ich Dich gestern um 16.38 Uhr anrufe, meldet sich ein Ersthelfer. Du verlierst gerade Dein Leben. Sascha! …ich bin so sehr traurig. Ich bin traurig besonders für Dich, weil Du so gerne gelebt hast."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich habe soooooo viele, sooooo wunderbare und lustige Momente mit dir erlebt. Deine Exzentrik, dein Wortwitz, dein Blick auf die Menschen waren atemberaubend…", schrieb Entertainer und Ex-Dschungelcamp-Kandidat Julian F. M. Stoekel unter einen Instagram-Beitrag, der ihn mit dem Verstorbenen zeigt. "Du warst an uns Künstlern dran. Du hast uns verstanden. Du hast künstlerisch, philosophische und wunderbare Portraits über uns gemacht. Du warst Liebling der Götter. Nun haben sie dich zu sich genommen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Jenny Elvers, Moderatorin Bettina Tietjen und Schauspielerin Michaela Schaffrath sind geschockt. Für Deutschlands Promis steht fest: Sascha Henn wird sehr fehlen.